Afrique: Élevation de cinq femmes africaines au rang de « Géantes Invisibles »

TrustAfrica, Kumbati.com, et Heinrich-Böll-Stiftung (la Fondation Heinrich Boll), ont élevé Cinq femmes africaines au rang de « Géantes Invisibles » le Samedi 18 mai à Dakar.

En effet, cette célébration, en marge de la 37ème réunion du Conseil d'Administration de la fondation TrustAfrica, a été riche en émotions. Ces personnalités féminines dont le leadership a été exemplaire de par leur combat pour la justice sociale, la démocratie et la dignité des femmes en Afrique et dans le monde ont été au cœur de la rencontre recevant des témoignages élogieux et méritants à la fois.

Ces femmes africaines qui se sont distinguées dans leurs combats pour l’unité de l’Afrique, le respect et la défense des Droits Humains et les nombreux efforts qu’elles ont fournis pour le développement du continent, représentent aujourd’hui un modèle de développement pour la jeunesse.

Parmi elles, la Sud-africaine Mme Sibongile Mkhabela, membre du Conseil d’Administration de TrustAfrica et actuellement Directrice Exécutive de la Fondation Barloworld Empowerment, et ancienne PDG du Fonds Nelson Mandela pour les Enfants et de la Fondation de l'Hôpital. Cette Géante Invisible s’est longtemps battue pour la libération de son peuple comme étant l’une des leaders des enfants de Soweto. Elle s’est réjouie de sa nomination au rang de Géante Invisible et a dédié son trophée à son père qui, selon Mme Mkhabela, s’est sacrifié pour sa réussite.

Sa fondation, dont la mission est d'enflammer la confiance en soi et de libérer des communautés résilientes en Afrique, se concentre sur le développement des femmes et des jeunes en les responsabilisant dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'éducation, sous toutes ses formes, non seulement académiques, et de la protection de l'environnement et du développement social.

Une autre Géante Invisible a été honorée notamment Dr Marema Touré Thiam, ancienne chef de l'Unité des Sciences Sociales et Humaines au bureau régional de l'UNESCO à Dakar, ancienne présidente du Conseil des Femmes Sénégalaises (COSEF), et actuelle Vice-Présidente du Comité Scientifique du CODESRIA. Cette militante des Droits de la femme a marqué son empreinte dans le continent. Elle s’est dite très fière et honorée de cette nomination.

« Marema est une référence, une idole » a déclaré le journaliste Diatou Cissé, qui a également indiqué l’implication et le rôle important que Dr Marema Touré a joué dans son parcours. Des séries de témoignages s’en sont suivies de par ses amis affirmant l’humilité et la résilience de cette brave dame.

L’une des célébrations les plus touchantes a été celle de Maître Fatimata Mbaye, avocate et présidente de l'Association Mauritanienne des Droits de l'Homme (AMDH). Mariée de force à l’âge de 12 ans, Mme Fatimata Mbaye a porté son combat pour sa liberté dès son plus jeune âge jusqu’à l’âge de 18 ans ou elle a obtenu finalement le divorce.

Grandissant dans une famille aristocrate où la femme est souvent reléguée au second plan, Mme Mbaye a relevé les multiples défis dont elle a été confrontée particulièrement sur le plan éducatif. « A plusieurs reprises, mes parents ont été interpellés pour me faire sortir de l'école. C’était un moyen de pression mais un défi pour moi. Si je baissais les bras, les sœurs qui étaient derrière moi allaient aussi baisser les bras. C’est ce qui m’a poussé à devenir avocate » a-t-elle déclaré.

Assurément, la jeunesse a été représentée à cet événement avec la nomination du Dr Fatoumata Hann, socio-anthropologue, professeure assimilée au Département de sociologie et coordonnatrice de l'Institut d'Education famille, santé et genre de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

En tant que jeune, ses recherches portent sur les systèmes et politiques de santé en Afrique, les reconfigurations professionnelles dans le domaine de la santé et la place des enfants dans les soins pédiatriques. Ceci pour dire que le développement du continent ne peut pas se faire sans l’implication des femmes et des jeunes.

A l’en croire, ce trophée est un sacerdoce car « vous m’exhortez à faire plus et continuer le combat afin de relever les défis auxquels le continent fait face » a-t-elle indiqué.

Aicha Bah-Diallo, ancienne ministre de l’Education en Guinée, et ancienne présidente du Conseil d'Administration de TrustAfrica, une pionnière de l’éducation des filles et des femmes en Afrique a également reçu son trophée de Géante Invisible.

Originaire de la République du Guinée, elle a été ministre de l'éducation de 1989 à 1993. Durant cette période, elle a réussi à doubler le taux de scolarisation des filles. De 1995 à 2002, elle a travaillé à l’Unesco pour réduire les obstacles liés à l'éducation des filles dans les pays les moins développés.

Aujourd'hui, Madame Aïcha Bah-Diallo continue de défendre l'éducation et les droits des femmes en tant que membre de plusieurs comités influents.

Cependant, l’événement a été marqué par une table ronde dont le leadership et le devenir du continent Africain a été l’objet. Pour Dr Ndioro Ndiaye, en Afrique les femmes, c'est l'énorme majorité qui devient une minorité quand il s'agit de gouverner. A cet effet, elle a exhorté les dirigeants à remédier à cette situation car les femmes ont un rôle indispensable à jouer dans le développement du continent.

Dans la même foulée, Professeure Penda Mbow a insisté sur le fait que la jeunesse africaine doit faire face au nombreux défis du continent tel que la migration clandestine, dès lors que l’Afrique a besoin de capital humain pour se développer. Bien que « le continent soit si exposé aujourd'hui dans l'exploitation de ses ressources et qu’il suscite autant de convoitises, il faut armer moralement, intellectuellement, et politiquement notre jeunesse pour y faire face » a souligné Mme Penda Mbow.

A la fin de cette cérémonie marquée par des femmes inspirantes du continent, Coumba Touré Directrice de Kumbati.com et Invisible Giants Foundation a clôturé son speech avec un message fort. Selon elle, « c’est avec les femmes qu’on va construire l’Afrique ».