Madagascar: Mahajanga - Une centaine de postes de stage professionnel à pourvoir

La région Boeny accueillera la deuxième édition de la journée mondiale des compétences des jeunes les 15 et 16 juillet prochains. Elle sera organisée par Entreprendre à Madagascar.

Dans cette optique, plusieurs opportunités d'offres de stage et de formation seront offertes aux jeunes.

Tel a filtré durant la réunion de préparation de cette grande rencontre qui s'était déroulée au bloc administratif à Ampisikina la semaine dernière.

Cent-dix postes de stage professionnel seront à pourvoir lors de cette manifestation. De plus, mille cent vingt-six jeunes seront formés aux thèmes de l'atelier. Six mille jeunes et visiteurs seront ciblés durant cet événement national. Tandis que quarante entités offreuses de stage et de services de développement de compétences et d'accompagnement à l'insertion professionnelle seront présentes.

« La 2e édition de la journée mondiale des compétences est organisée à Mahajanga, à la demande des jeunes. Entreprendre à Madagascar a été créé en 1990. Il vient de célébrer son trentième anniversaire avec la première célébration de cette Journée mondiale des compétences des jeunes les 14, 15 et 16 juillet de l'année dernière à Antananarivo. Le thème était axé sur le stage professionnel, et sur trois cent cinquante jeunes candidats postulants, cent cinquante ont obtenu immédiatement des résultats satisfaisants », a expliqué le directeur général d'Entreprendre à Madagascar,TojoYharimanana.

Événement national

La deuxième édition de cette célébration se concentrera sur les compétences des jeunes ruraux.

« Selon les statistiques, 81,6% de la population pouvant travailler (population active) se trouve en milieu rural, et 31,4% d'entre eux sont des jeunes de moins de 25 ans. Seuls 2% d'entre eux ont fait des études supérieures», a ajouté la directrice.

L'objectif de cette manifestation est d'améliorer l'employabilité des jeunes, obtenir un capital humain rural de qualité et l'adéquation des offres et demandes.

Trois ministères sont impliqués dans cette deuxième édition des JMCJ, à savoir celui de l'Agriculture et de l'Élevage, de l'Enseignement technique, et du Travail et de l'Emploi.

Un comité d'organisation a été mis en place pour préparer ce grand événement national. Sept sous-comités sont ainsi établis. La réunion était axée sur trois points dont les informations sur l'événement ainsi que la consultation de la forme des activités.

« L'événement ne doit pas seulement être une simple célébration mais il faut qu'il ait un impact immédiat sur le développement de la jeunesse rurale et urbaine », a déclaré le secrétaire général de la région Boeny.