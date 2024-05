Madagascar: Spectacle - Lundi de pentecôte - « Tsinjaka Be » fait sensation à Antsonjombe

Le spectacle « Tsinjaka Be » s'est déroulé hier au Coliseum Antsonjombe, réunissant divers artistes qui ont su captiver leurs fans tananariviens.

Malgré un ciel nuageux, les Tananariviens n'ont pas manqué le spectacle de la huitième édition de « Tsinjaka Be » au Coliseum Antsonjombe hier, lors du Lundi de Pentecôte. L'événement a attiré un public diversifié, venu en famille, en solo, en couple ou entre amis, avec une prédominance de jeunes superfans occupant les premières loges devant la scène, tandis que les adultes se tenaient en retrait, dansant et profitant des prestations des artistes.

« Totalement satisfait malgré la concurrence d'autres événements en ce jour de fête, Antsonjombe attire toujours une foule massive. Nous avons réuni des artistes venant de divers horizons pour attirer un public varié à Antananarivo, comme Lico Kininike de Toliara, Naël d'Ambositra, Rootsman de Fenerive-Est, Sabata d'Andavamamba et Mirasoa d'Ampanihy. Les artistes de ce Lundi de Pentecôte sont différents de ceux du Lundi de Pâques dernier, pour varier l'ambiance chaque année », souligne Orlando Randimbison, l'organisateur de l'événement.

Le spectacle a débuté avec Sabata, qui a livré une dizaine de ses titres. Agrad a ensuite enchaîné avec ses hits phares tels que « Zanak'i Dadanay » et « Zanako ». Lion Hill a captivé le public pendant 45 minutes avec des chansons comme « Lamban'Akoho » et « Donia », entre autres.

%

Amour partagé

Les têtes d'affiche, Dadi Love et Lico Kininike, ont passé près de deux heures sur scène, créant une connexion intense avec le public, qui dansait et chantait en coeur. Lico Kininike a même pris le temps de poser pour des photos avec ses fans, leur demandant de former un coeur avec leurs mains pour symboliser l'amour partagé. Dadi Love, qui n'était pas monté sur la scène d'Antsonjombe depuis deux ans, a fait un retour triomphal.

Puis, Nael a enflammé la scène avec ses titres « Jarina » et « Veloma », accompagné de ses deux danseuses. Mirasoa, la seule artiste féminine du spectacle, a fait sensation avec ses chansons populaires comme « Bleu Bleu », « Valala » et « Décalé », prouvant qu'elle est déjà bien connue du public alors que c'était son premier spectacle à Antananarivo et devant un public si grandiose.

Le portail a ouvert à 9 heures, mais la foule n'a commencé à affluer qu'à partir de 13 heures. Même avec une programmation similaire au Club Nautique Ivato, le spectacle d'Antsonjombe a été un succès éclatant, prouvant une fois de plus que ce lieu emblématique reste le coeur battant des grands événements à Antananarivo.