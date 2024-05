Madagascar: Jiujitsu - Grappling Tournament - Checkmat brille avec quatorze médailles d'or

Razzia du club Checkmat. Le meilleur club au championnat de Madagascar début avril a réédité son exploit au XVIIIe Grappling Tournament no gi organisé par le club Attila samedi au gymnase d'Ankorondrano. Checkmat a raflé vingt-quatre médailles, dont quatorze d'or et dix d'argent.

Checkmat et One Tribe se sont partagés les trophées chez les avancés. Andy s'est imposé en finale des mi-lourds contre Rhino de One Tribe. La finale des lourds a été une affaire entre jiujitsukas de Checkmat. La victoire est revenue à Tsironiriniaina face à Willy. Avec cinq combattants disputant les finales, One Tribe a ravi deux victoires.

Chez les légers, Tsinjo a disposé de son coéquipier Fifaliana et Mahefa a écarté son coéquipier Diary dans la catégorie coq. Le vice-champion des débutants catégorie des légers, Miaritra de One Tribe, a été élu meilleur technicien. Checkmat a plutôt dominé chez les jeunes en raflant neuf trophées sur les onze en jeu. Le club organisateur, Attila, occupe la seconde place avec quatre médailles d'or et trois d'argent. Guerreros, meilleur club au Grand Open de Madagascar fin avril, se trouve de son côté en troisième position, accumulant trois d'or et trois d'argent.

Chez les dames, Saida de South Side a battu Linjo de Checkmat chez les avancées. Laura d'Attila a disposé de Mialy de Checkmat chez les légères et Zo de Checkmat a renversé Claudia de l'YBI dans la catégorie moyenne.

Chez les Masters, le trophée est revenu à Narimalala de Guerreros chez les moyens et à Tina de l'Attila chez les légers. Ce GT fait partie des compétitions de sélection des porte-fanions malgaches au championnat du monde no gi à Abu Dhabi du 26 au 30 juin, après le sommet national et le Grand Open. Le GT gi aura lieu en octobre.

Royce Gracie anime deux heures de séminaire

Un événement sans précédent. Telozoro Events, sous l'égide de la Fédération Malgache de Jiujitsu, organisera un séminaire animé par Royce Gracie, la légende du jiujitsu brésilien. Ce grand combattant et champion de l'Ultimate fighting championship (UFC) des années 90 dispensera un séminaire de deux heures ouvert non seulement aux jiujitsukas mais aussi aux autres pratiquants de différents sports de combat le dimanche 26 mai au Palais des sports Mahamasina.

En chair et en os, Royce Gracie arrivera mercredi dans l'après-midi. « Deux cents intéressés se sont déjà manifestés, dont une centaine d'inscrits », a confié Johary Rakotozafy, président de la fédération malgache. « Je l'ai côtoyé depuis une dizaine d'années et ce projet ne date pas d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'il se réalise », explique Radafy Ranaivo. Ce dernier, en compagnie d'Arianala Razafimbola, fondateurs de Telozoro Events et titulaires tous les deux de la ceinture noire, a été l'initiateur de la venue de l'icône du JJB.

Un festival des arts martiaux, qui verra la participation de dix sports de combat comme la boxe, le kickboxing, le karaté, le wushu, la lutte, le judo, le taekwondo, la capoeira, l'aïkido et le diamanga, sera au programme dans l'après-midi à partir de 15 heures. Le spectacle durera trois heures.

Ces deux initiateurs de l'événement, qui évoluent tous les deux au Canada depuis plus d'une dizaine d'années, animeront eux aussi un séminaire : le jeudi avec Arianala Razafimbola, ce sera spécial gi et le vendredi en no gi dirigé par Radafy Ranaivo, à partir de 10 heures. « Notre objectif est aussi de détecter des talents qui pourront représenter et défendre les couleurs nationales à des compétitions internationales », a lancé Arianala Razafimbola.