Madagascar: Promotion de la démocratie et de la paix - Le projet Mahasahy présenté à Mahajanga

Pour favoriser la participation des jeunes et des femmes au renforcement du système démocratique et de la paix à Madagascar, un atelier de présentation du projet Mahasahy s'est tenu à l'hôtel Les Roches Rouges le 16 mai dernier à Mahajanga. Le projet est mené dans les vingt-trois régions pendant trois ans et est financé par l'Association pour le Développement des Droits de la Femme (APDF).

Le représentant de l'EISA, Valdidio Ndiaye, accompagné du représentant des pays de l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), ainsi que la délégation de l'UNFPA, dirigée par Elinirina Harinivo Raholimalala, spécialiste du Programme Adolescents, Jeunesse et VIH, et la délégation du Réseau Africain de Madagascar, ont assuré la présentation.

Les jeunes participants et les membres du réseau AfriYAN à Mahajanga, dirigés par la présidente du réseau AfriYAN à Madagascar, Ornella Assimini, étaient présents.

Futurs dirigeants

Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, était invité à rencontrer et à partager son parcours politique avec les jeunes, et il a également répondu à leurs questions lors de cette séance de présentation.

«L'invitation des organisateurs me touche profondément. J'ai eu l'opportunité de partager ma vision de la scène politique à Madagascar, ainsi que les moyens d'instaurer le changement et le développement. J'ai accepté d'accompagner les jeunes et les jeunes femmes dans leur éveil et de leur faire part de mes expériences. Car ce sont les citoyens appelés à devenir les futurs dirigeants du pays. Nous avons besoin de jeunes capables de guider le pays vers des changements positifs pour la communauté», a affirmé le gouverneur.