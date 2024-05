Madagascar: Motocross - MX Manakara - Et de trois pour Claudio Tida

Le combat est toujours acharné entre les deux leaders du championnat, Claudio Tida et Mathias Plantive. Le premier a arraché la victoire à Manakara dimanche.

Deuxième manche en dehors de la capitale. Claudio Tida décroche sa troisième victoire au championnat de Madagascar de motocross. Il a remporté le MX Manakara 316 ce dimanche. C'est une nouvelle piste en sable composée d'obstacles avec des virages et lignes droites, technique et rapide à la fois. La boucle a été longue d'environ 5 km. Réalisant 13 tours, Claudio Tida a terminé deuxième derrière Mathias Plantive lors de la première manche. Il a attaqué d'entrée lors de la deuxième manche et a franchi en premier la ligne d'arrivée avec 15 tours. Il a ainsi accumulé 45 points.

Tida a déjà arraché deux victoires, dont la précédente manche à Toamasina, le Grand Prix 501 après la 3e manche, le Grand Prix 100 % MX à Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy. Malgré une belle entame, Mathias Plantive n'a pu faire mieux que la deuxième place à Manakara. Il a encore remporté la première manche avant de finir troisième à la deuxième.

Le champion en titre, Mathias, a lui aussi déjà décroché trois victoires cette saison. Il a ravi la première manche, fin janvier, la quatrième, la Race Day à Antsirabe et le Grand Prix MX Kawasaki à la mi-mars.

%

Duel des titans

Les deux pilotes sont dos à dos au classement provisoire après les six manches disputées, mais Mathias conserve jusqu'ici la pole position devant Tida. Dans la catégorie Élite 2, la victoire est revenue à Andy Andrianirina. Il a remporté la première manche avec 12 tours, puis s'est classé deuxième derrière Cédric à la deuxième manche avec 14 tours. Cédric a occupé la seconde marche devant Kentin. Steven Karnezis a dominé chez les juniors devant Tsiresy et Geoffray.

Chez les vétérans 1, Tsirava Razafimahefa reste intouchable, talonné par Limit et Fayaz. Du côté des vétérans 2, Tarzan confirme son statut de leader devant Maherlla. Le sacre chez les amateurs est revenu à Houssein et Adriana dans la catégorie féminine. Et les vainqueurs chez les jeunes sont Guillaume dans la catégorie 85cc, Samuel pour celle 65cc et Louna chez les filles. Les pilotes et mordus de la discipline se donneront rendez-vous pour la prochaine manche toujours en dehors de la capitale, le Grand Prix d'Ilakaka le 23 juin.