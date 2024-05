Tunisie: «Al Massafa Sifr», la dernière pièce de Ali Bennour et sa troupe estudiantine, ce samedi 25 mai au Rio - Un nouvel espace de dialogue entre l'université et la culture

Le concept du Théâtre universitaire réunit les étudiants de toutes disciplines, amoureux des planches, pour une aventure collective qui mêle comédie, danse, performances, création inédite, classique revisité... Ainsi, ce sont des spectacles exceptionnels qui sont produits et mettent en lumière de nouveaux talents.

Le Village de langues de Mahdia entame actuellement une première collaboration avec Ali Bennour, célèbre acteur tunisien et homme politique, qui a choisi de signer son grand retour au théâtre, pas en acteur cette fois, mais en retrouvant une de ses premières passions, le théâtre universitaire.

Avec sa troupe composée d'étudiants, il a présenté à Kasserine, pour la première fois, la première version de sa pièce «Distance zéro» qu'il a écrite et réalisée. Le titre qui s'inspire des affrontements à distance zéro fait allusion à l'actualité internationale et aux scènes immortalisées par l'Histoire et qui font l'objet d'enseignements à travers le monde.

Le Village de langues de Mahdia : un vivier de talents artistiques

Comme la plupart des établissements universitaires, le Village de langues de Mahdia propose aux étudiants une riche programmation culturelle au cours de l'année : concerts, projections, conférences, expositions, spectacles... Avec la multitude de services et d'activités pour s'épanouir en dehors des cours, comme les bibliothèques, les activités sportives et les lieux de restauration, des ateliers de théâtre ont été lancés au coeur de cet établissement sous la direction de Ali Bennour.

%

Après avoir monté sa troupe grâce à des auditions, et en comptant sur la prise de conscience des étudiants de l'importance de la vie culturelle, ils se sont réunis autour d'un même projet : une pièce intitulée «Al Massafa Sifr» (Distance zéro).

Grâce à son expérience pratique et de solides connaissances théoriques, Ali Bennour, qui a accompagné les étudiants et cru en leur potentiel, a su faire du Village de langues de Mahdia un espace qui donne libre cours à la créativité et à la production académique de qualité. Passionnés par le théâtre, le chant et la danse, ces amateurs ont pu améliorer leur talent artistique et leurs compétences de présentation tout en développant une pensée critique.

Ce renforcement de l'activité culturelle des étudiants par l'intervention de Ali Bennour a donné un produit créatif qui diffuse des messages, des valeurs et des significations qui affectent la scène nationale et internationale.

Une pièce riche en symboles et en humour noir

Face aux incertitudes et à la complexité du monde actuel, le théâtre, qui critique, qui ironise et qui amuse, garde toujours ses adeptes, précisément parce qu'il défend des causes universelles et qu'il ne cesse de tirer des arguments de l'Histoire.

La nouvelle pièce «Al Massafa Sifr», qui a été présentée pour la première fois à Kasserine le 20 avril dans le cadre de «La Fête des bergers», inclut un retour sur des décennies de guerre dans la bande de Gaza, ainsi que les crises économiques, sociales et politiques. L'ordre planétaire asymétrique est critiqué avec beaucoup d'ironie avec les institutions internationales qui, tantôt, défendent les droits de l'Homme, tantôt, les bafouent.

Ayant passé le plus clair de notre vie en ce siècle de toutes les violences, nous ne pouvons pas demeurer des témoins impuissants. Au-delà des apparences et du quotidien, il s'agit de rendre compte des dérives de notre monde et contribuer à sa profonde transformation ainsi qu'à la nôtre par la même occasion.