Tunisie: L'acteur Ali Bennour - «Je crois en l'importance et l'influence du théâtre universitaire»

crédit photo : © Karim KAMOUN

Ali Bennour, célèbre acteur tunisien et homme politique, a choisi de signer son grand retour au théâtre, pas en tant qu'acteur cette fois, mais en retrouvant une de ses premières passions, le théâtre universitaire. Nous lui avons posé ces trois questions.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec des étudiants ?

Comme j'ai commencé ma carrière dans le théâtre depuis 50 ans, c'est un retour aux sources pour moi.

Ce que je vise actuellement, c'est redonner un nouvel élan à ce domaine au sein des universités. Si les clubs de théâtre sont implantés dans certains établissements universitaires depuis de nombreuses années, ils devraient continuer à étendre leur influence et organiser de plus en plus d'événements pour se faire connaître.

Quelles sont les particularités par rapport aux acteurs professionnels ?

Nous avons eu droit à deux séances d'entraînement par semaine. Il a fallu beaucoup d'efforts et un rythme intense pour gérer le peu de temps dont nous disposons. Avec cette contrainte principale, je suis très satisfait du résultat et de la réaction du public. De plus, ce qui compte bien plus que le succès de cette pièce, c'est que les étudiants, qui sont de futurs enseignants et parents, transmettent cette passion et cette conscience artistique aux générations futures.

Vous avez indiqué que cette représentation à Kasserine n'est pas la version définitive du spectacle. Pouvez-vous nous en dire plus ?

C'est le Rio qui accueillera la première représentation le 25 mai. Il y aura des techniques de lumière et de son plus développées pour accompagner les chansons et les mouvements des acteurs. Nous aurons aussi recours à des effets spéciaux pour que les scènes soient plus véridiques.