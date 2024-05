Maroc: Fès - Inauguration du Centre culturel 'Iklyle' au profit de la famille de l'éducation-formation

Fès — La Fondation Mohammed VI de Promotion des oeuvres Sociales de l'Education-Formation a inauguré, lundi, son quatrième "Centre Culturel IKLYLE" à Fès.

Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du plan d'action décennal 2018-2028 de la Fondation, visant à développer et à promouvoir les prestations socio-culturelles pour la famille de l'Éducation-Formation.

L'inauguration du centre, réalisé pour un investissement de plus de 37 millions de dirhams (MDH), a été marquée par une cérémonie officielle co-présidée par M. Chakib Benmoussa, ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et M. Youssef El Bakkali, Président de la Fondation.

Dans une déclaration à la presse, M. El Bakkali a souligné que ce nouveau centre offre un lieu d'échange et de découverte pour les adhérents de la Fondation, ainsi que pour les habitants de la région.

"Le centre est doté d'une médiathèque comprenant un fonds documentaire de 12.000 ressources physiques et plus de 68.000 ressources numériques. Il abrite également des espaces dédiés à la lecture et à l'animation culturelle", a-t-il précisé.

Avec plus de 540.000 bénéficiaires annuels pour ses trois premiers centres, la Fondation poursuit son engagement à étendre le réseau "IKLYLE" à travers le Royaume. A ce titre, M. El Bakkali a signalé que 19 nouvelles ouvertures sont prévues d'ici 2026, couvrant ainsi les 12 régions du Royaume pour promouvoir l'accès à la culture et à l'éducation pour tous.

De son côté, Hassan Ez Zaim, directeur Art et Culture à la Fondation Mohammed VI, a souligné l'importance du pilier culturel dans les services proposés par la Fondation.

Il a rappelé que la Fondation s'engage à offrir un éventail de services aux familles dans les domaines de l'éducation et de la formation, tout en faisant de la culture un élément central de cette mission.

C'est dans ce contexte que la Fondation a mis en place un réseau de centres culturels "IKLYLE", déjà présents à Rabat, Tanger et Tétouan.

Pour M. Ez Zaim, l'inauguration du centre à Fès marque une nouvelle étape dans le développement de ce réseau, offrant aux habitants de la région un accès à un espace dédié à la découverte et à la création artistique.

Il a souligné que la Fondation, en collaboration avec des universités, des institutions et des professionnels de différents domaines artistiques, s'engage à garantir la qualité des programmes proposés et à offrir aux adhérents un accès à la culture et à l'éducation dans un environnement stimulant et enrichissant.

En plus de ses différents espaces, dont « lecteurs », « braille pour les non et malvoyants », « jeunesse », « musique » et « art », le centre offre la possibilité de pratiquer plusieurs disciplines artistiques, telles que le dessin, la peinture, la sculpture, la céramique, le design graphique, la photographie, l'éveil musical et les arts dramatiques.

Selon les responsables de la fondation, les ateliers artistiques du centre seront dirigés par des artistes et des spécialistes reconnus dans leur domaine, offrant ainsi un programme culturel riche et diversifié. Des activités telles que des ateliers manuels, des séances de projection audiovisuelle, des conférences-débats et des journées culturelles seront également proposées.

Le centre "IKLYLE" de Fès s'étend sur une superficie de plus de 2000 m² répartis sur deux étages. Il est situé au coeur d'une zone patrimoniale historique, bordée par la muraille de la Kasbah des Riafas, et entouré de sites emblématiques de la ville, tels que le jardin public Jnane Sbil et la porte Bab Riafa.

La cérémonie d'ouverture de ce nouveau centre a également été marquée par la présence du Wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès Said Zniber, du directeur de la Fondation marocaine du Préscolaire, Noureddine Boutayeb, ainsi que le président de l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et celui de l'Université Euromed de Fès.