Maroc: Rabat - Hommage au Pr Ahmed El Khamlichi, un pionnier de la jurisprudence, du droit et de la justice

Rabat — Une cérémonie a été organisée, lundi à Rabat, en hommage au Pr Ahmed El Khamlichi, juriste, juge, professeur d'université et ancien directeur de Dar Al Hadith Al Hassania, en reconnaissance de ses contributions scientifiques et sa diligence intellectuelle.

Cette cérémonie, organisée par la Fondation Dar Al Hadith Al Hassania, a été l'occasion de mettre en lumière le riche parcours entourant les réalisations et les apports intellectuels du Pr Ahmed El Khamlichi.

Les participants ont été unanimes à saluer la haute valeur académique, le parcours unique au fil de plusieurs décennies, ainsi que les écrits du Pr El Khamlichi qui ont enrichi les bibliothèques marocaines dans divers domaines.

A cette occasion, le secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas, Mohamed Issef, a énuméré les rôles scientifiques importants que joue Dar Al Hadith Al Hassania depuis sa fondation, estimant que cette cérémonie est l'occasion d'honorer cette grande figure de la jurisprudance marocaine ayant servi et dirigé cette grande institution.

Aussi, il a passé en revue les caractéristiques ayant marqué la période durant laquelle Pr El Khamlichi a dirigé Dar Al Hadith Al Hassania ainsi que sa sincérité et son dévouement au service de cette institution emblématique.

Pour sa part, le Premier président de la Cour de Cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, a relevé, dans une allocution lue en son nom, que Pr El Khamlichi est un pionnier de la réforme de la pensée, de la jurisprudence, du droit et du système judiciaire.

Il a affirmé, dans ce sens, que les ouvrages juridiques du Pr El Khamlichi constituent encore une référence pour les étudiants et les professionnels du domaine de la justice pour obtenir des réponses aux différentes problématiques juridiques auxquelles ils sont confrontés, en raison de leur méthodologie distinctive qui combine de larges connaissances académiques avec l'ingéniosité d'un professionnel.

M. Abdenabaoui a également mis en avant les contributions de cet éminent universitaire et juriste durant la phase de création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, notamment son engagement pour la consécration de l'État de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire, soulignant qu'il faisait partie des cinq membres qui jouissaient de la Confiance Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour être membre du Conseil.

Pour sa part, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, s'est arrêté sur les diverses caractéristiques et aspects des contributions du Pr El Khamlichi, le soutien qu'il apporte à ses étudiants et son apport à la recherche scientifique et au renouveau de la pensée islamique, ainsi que son expérience judiciaire au service des institutions étatiques, dans lesquelles il a occupé plusieurs fonctions.

Après avoir décrit le Pr El Khamlichi comme l'un des juristes émérites du Maroc contemporain qui a éclairé divers débats ayant contribué à promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire au Royaume, M. Daki a relevé que cet hommage est destiné, non seulement à un homme de droit, mais aussi à une personnalité qui a beaucoup apporté dans différents domaines et qui a partagé son savoir avec de nombreux étudiants

De son côté, le président de l'Université Al Quaraouiyine, Amal Jallal, a souligné que cette célébration constitue un noble geste envers et un hommage à une éminente personnalité des mondes universitaire et juridique, qui se distingue par un véritable sens du sacrifice et d'abnégation, ajoutant que c'est également une reconnaissance pour son rôle au service du processus éducatif au Maroc depuis plus de 50 ans.

M. Jallal a, à cet égard, mis en avant les qualités scientifiques et intellectuelles du Pr El Khamlichi, soulignant qu'il est à l'avant-garde des professeurs qui ont consacré leur vie et se sont sacrifiés au service de la recherche scientifique, tout en travaillant avec dévouement pour suivre le rythme des développements à Dar El Hadith El Hassania.

De son côté, le directeur de Dar El Hadith El Hassania, Abdelhamid Achak a jeté la lumière sur de différents aspects illustrant la haute moralité du célébré, ainsi que sur ses apports scientifiques qui se veulent une valeur ajoutée pour l'institution.

Il a qualifié d'"unique" la personnalité par laquelle se distingue M. El Khamlichi, mêlant bonne caractère et leadership visionnaire, soulignant la prééminence de sa position scientifique, en tant que mentor pour les générations spécialisées en sciences juridiques, sa contribution à l'élargissement de la prise de conscience de l'actualité sociale, et son attention à la plausibilité des prescriptions de la Charia, témoignant ainsi d'une assimilation profonde des desseins de cette loi.

S'exprimant à cette occasion, M. El Khamlichi a indiqué que les différentes phases qu'il a traversées lui ont permis d'accumuler une expérience scientifique et intellectuelle, et de nouer des relations humaines spéciales.

A cet effet, il a appelé à veiller à l'ancrage des valeurs liées au travail consciencieux et à la quête du savoir, ainsi que des principes de sacrifice et de justice afin de servir l'intérêt général, renforcer la cohésion au sein de la société et faire avancer la nation.

Ahmed El Khamlichi, qui a travaillé dans la magistrature jusqu'en 1969 avant d'enseigner à l'université, compte à son actif plusieurs et divers ouvrages dans le domaine juridique et dans celui de la pensée islamique.