Madagascar: Football PFL - Quarts de finale - Elgeco Plus bat Fosa à domicile à l'aller

Trois équipes, à savoir Elgeco Plus, Zanakala FC et Disciples FC, ont été victorieuses avec deux buts d'écart lors des quarts de finale aller de la Coca-Cola PFL ce week-end.

Trois clubs ont un pied chacun en demi-finales. Trois matchs des quarts de finale aller de la Coca-Cola Pure Play Football League ont eu lieu ce week-end. Le club tenant du titre, Fosa Juniors FC, s'est incliné 0 à 2 à domicile dimanche devant le club vainqueur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus, au stade Rabemananjara à Mahajanga. L'ancien attaquant de l'Ajesaia, Feno, a ouvert la marque à la 15e minute. Le score a été de 1 à 0 à la pause. L'équipe de By-pass a creusé l'écart au retour des vestiaires, signé Tony (64e).

"Nous avons fait une belle entame de match et nous avons marqué assez tôt. Nous n'avons plus fait par la suite que gérer l'avantage", a confié le gardien de but et capitaine de l'Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola dit Nina.

La délégation de l'Elgeco Plus a été de retour dans la capitale dimanche, la nuit même du match. "Le match a été très disputé et les deux équipes ont été au coude-à-coude. Nous avons raté des occasions. Les deux buts encaissés ont été l'erreur de nos défenseurs", reconnaît Franck Rajaonarisamba, entraîneur de Fosa Juniors FC.

"Nous pourrons bien rattraper ces buts d'écart au retour. Nous devrons rectifier nos failles en défense. Nous demandons la désignation d'arbitres à la hauteur pour officier un tel match de haut niveau", a souligné le coach majungais. Les Félins rallieront quant à eux la capitale le mercredi.

%

Deux buts d'écart

Samedi, sur le même stade Rabemananjara, Tsaramandroso Formation FC s'est incliné sur sa pelouse devant Disciples FC par 1 à 3. Le score a été de un partout à la pause. Armando a marqué le premier but de l'équipe de Vakinankaratra à la 21e minute sur penalty. Christiano a signé le but de l'égalisation, également sur penalty (29e).

Ando s'est offert les buts du KO, un joli doublé en deuxième période (51e, 59e). Zanakala FC a, pour sa part, assuré son match à domicile et a défait AS Fanalamanga 3 à 1 dimanche au stade d'Ampasambazaha à Fianarantsoa. Le score a été encore vierge à la pause. Les artisans des buts du club hôte ont été Fabrice, auteur d'un doublé, et Parex.

L'unique but de l'équipe d'Alaotra-Mangoro a été signé Bancé. Le match entre 3FB Toliara et ASA Diana prévu dimanche à Antananarivo est reporté à mercredi et aura lieu à Ambositra. Les matchs retour se tiendront le week-end prochain. En cas d'égalité, l'on procèdera à la prolongation puis aux tirs au but.