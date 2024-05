Madagascar: Beach soccer - Mazavaloha Festival - Courte victoire finale de Diana contre Atsinanana

Le trophée reste dans le Nord. La finale du tournoi de beach soccer au Mazavaloha Festival a animé la ville d'Antalaha dimanche soir. La plage, éclairée par des projecteurs, a été noire de monde.

La sélection de Diana remporte le trophée, la médaille d'or et la prime de deux millions d'ariary en battant au bout du suspense la formation d'Atsinanana en prolongation, sur le score de 5 à 4. Le score a été de 4 partout au terme du temps réglementaire de douze minutes à trois reprises.

Diana a mené 2 à 0 à la fin du premier tiers-temps. L'équipe de l'Est a égalisé à deux partout en deuxième période. Les deux équipes ont par la suite inscrit deux buts chacune lors de la troisième et dernière période, soit 4 partout à la fin des trois tiers-temps.

Atsinanana s'est contentée ainsi de la deuxième place et de la prime d'un million d'ariary. Les demi-finales prévues samedi soir ont dû être reportées à dimanche matin à cause d'une forte pluie. Diana a écarté Boeny sur le score de 3 à 0 et Atsinanana a battu Menabe par 4 à 3 en demi. En quarts de finale, Diana a disposé sur le fil d'Atsimo-Andrefana 4 à 3 samedi et Atsinanana a défait Analanjirofo, 7 à 4.

Au classement final, Menabe termine troisième et remporte la prime de 500 000 ariary. Boeny finit au pied du podium devant Melaky, Atsimo-Andrefana, Vatovavy Fitovinany, Analanjirofo, Atsimo- Atsinanana et Sava, la ville hôte. Ce tournoi dans la région Sava compte pour la première compétition de détection des joueurs qui formeront la sélection nationale en vue de la Can en Égypte au mois d'août. Le championnat national de fin juin servira de sélection finale des Barea.