Burkina Faso: Période de canicule - Le calvaire des personnes du 3e âge

Au Burkina Faso, les mois d'avril et de mai sont réputés être les plus chauds. En cette année 2024, les populations ont ressenti encore plus les effets de la canicule avec des températures maximales avoisinant 45°C. Pendant ces périodes de fortes chaleurs, les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés avec des conséquences sur la santé pouvant provoquer par endroits des décès. Immersion dans le monde du troisième âge sous la vague de la chaleur à Ouagadougou.

Il est 9 h 15, ce samedi 13 avril 2024 à Ouagadougou. Le soleil n'est pas encore au zénith, mais la chaleur se fait déjà sentir dans la capitale burkinabè. Au quartier Pissy, Mariam Kaboré, âgée de 77 ans, est assise sur une natte devant sa maisonnette « entrer-coucher ».

Le torse nu, la septuagénaire a abandonné sa chambre pour « prendre de l'air » avec sa petite fille Sakina d'environ 7 ans. Assise les pieds croisés, elle déclare que la chaleur est insoutenable. « La période de canicule me fatigue beaucoup du fait de mon âge avancé. Je ne peux plus me tenir tout droit du fait de la vieillesse. Mes mains ne peuvent plus prendre quelque chose de lourd. Pour me déplacer, il faut une canne », confie-t-elle, tout en indexant son bâton.

De son avis, son calvaire est encore plus intense la nuit. « J'ai du mal à dormir. Si je me couche, mes épaules et mes articulations me font mal. Souvent, je n'ai pas l'appétit », explique Mme Kaboré. Pour amoindrir les effets de la chaleur, la septuagénaire étanche quelques rares fois sa soif avec de l'eau glacée. Les moyens lui font défaut parece qu'elle ne dispose pas de ventilateur, ce qui rend sa situation encore plus pénible. Compte tenu de son âge avancé, elle soutient que sa petite fille est à ses petits soins.

%

« C'est elle qui s'occupe de moi. Elle me donne à manger et à boire », précise-t-elle. Les besoins de la famille sont assurés par ses deux fils. Le premier vit à Watinnoma (un quartier de Ouagadougou) et le second travaille dans un site minier. C'est ce dernier qui assure les soins pour calmer les douleurs articulaires de « yaaba » Mariam. « Il m'achète un produit qui soulage mes douleurs », affirme-t-elle.

Comme Mariam Kaboré, Salfo Tiiga Compaoré, 90 ans environ, père de 16 enfants, éprouve aussi des difficultés en cette période de chaleur. Le nonagénaire du quartier Koumdayoré profite de l'air pur de la nature, en compagnie d'un membre de la famille sous son hangar construit devant la concession. Le vieux Compaoré, contrairement à Mariam Kaboré, a la chance de disposer d'un ventilateur qu'il utilise une fois la nuit tombée. Cependant, il déclare être obligé de dormir tardivement à cause de la canicule qui sévit en ce moment.

« La journée, je m'assois à cet endroit en attendant le soir pour retourner dans ma maison

», déclare-t-il. M. Compaoré utilise également de l'eau fraiche pendant la période de chaleur. Compte tenu de son âge avancé, le vieil homme n'a pas l'appétit.

« Trois boulettes de tô me suffisent », indique-t-il.

« Papi » Tiiga confie que les températures sont de plus en plus élevées comparativement aux années précédentes. Il impute en partie cette situation au fait que certaines personnes transgressent les normes de la société. « On s'entretue aujourd'hui pour un rien. Toutes ces choses contribuent à la raréfaction des pluies et à la chaleur extrême », explique-t-il. Pour minimiser les effets néfastes de la chaleur, les trois épouses du patriarche soutiennent dormir par moments dehors.

Un impact sur la santé cardio-vasculaire

Alphonse Zoungrana, âgé de 77 ans, est le président des retraités de Pabré, une commune à la lisière nord-est de Ouagadougou. Rencontré lors d'une de leur réunion à la maison des Retraités Antoine-Nanga de Ouagadougou, il confie avoir eu des malaises pendant deux semaines. « Je ne pouvais même plus marcher correctement », précise-t-il.

Il avoue que la chaleur de cette année est différente de celle des années précédentes et cela occasionne de nombreuses pertes en vie humaine. La retraitée Mariam Nana, âgée de 73 ans, présente également à Antoine- Nanga pour la même rencontre, fait savoir qu'elle trouve difficilement le sommeil. « Je ne dors presque pas, ni la journée ni la nuit. Ce n'est qu'aux environs de 19h que je somnole après le diner », explique-t-elle. Pour une bonne hygiène de vie, elle a décidé de ne boire que de l'eau à la température ambiante.

A l'entendre, la canicule l'a affaiblie moralement et physiquement. S'exprimant difficilement du fait du poids de l'âge, la sexagénaire Catherine Kaboré révèle qu'elle est souffrante en ce moment. « Le mois passé, j'étais venue pour établir ma carte d'adhésion à cette structure des retraités, mais j'ai eu des vertiges et je suis tombée », déclare-t-elle.

Selon le médecin cardiologue à la clinique Source de vie, Abdoul Aziz Sawadogo, la canicule actuelle peut avoir un impact significatif sur la santé cardio-vasculaire surtout chez les personnes âgées, les enfants à bas âge et les personnes vivant avec une quelconque maladie. Pour ce qui concerne les maladies cardiaques liées à cette période, Dr Sawadogo cite, entre autres, la crise cardiaque appelée infarctus du myocarde.

« La température élevée peut augmenter le risque de survenue de cette maladie », prévient-il. Le cardiologue mentionne également les risques d'aggravation de l'hypertension artérielle chez ces personnes vivant déjà la maladie, les troubles digito-cardiaques et l'insuffisance cardiaque.

« Cette forte température provoque une augmentation du travail cardiaque et la mort subite qui est un des rares cas », ajoute-t-il. Les causes de ces maladies sont beaucoup plus liées aux facteurs de l'âge, à des antécédents familiaux et à

l'hypertension artérielle, nuance-t-il.

Adopter une alimentation équilibrée

Aussi, Abdoul Aziz Sawadogo cite comme facteur de risque, la dyslipidémie qui est liée à l'augmentation du cholestérol dans le sang, le tabagisme, le diabète, l'obésité, le stress chronique.

De l'avis du Dr Richard Sawadogo, invité de la télévision Burkina Info, la chaleur a de nombreuses conséquences sur la santé. Il précise que dès l'instant qu'il y a un déséquilibre entre la thermogénèse et la thermolyse, c'est-à-dire respectivement la production et la perdition de chaleur du corps humain, les organes de l'organisme vont être affectés. « Dès que la température du corps augmente de 1°C, le débit sanguin augmente de 3 litres par minute entrainant une privation de sang au niveau de certains organes comme les reins, le cerveau et favorisant la baisse d'émission d'urines et de transpiration, la déshydratation, les céphalées, la fatigue, entre autres », relate-t-il. Pour lui, on peut avoir le corps chaud sans être malade.

Toutefois, Dr Sawadogo invite la population à obliger les personnes du troisième âge à se désaltérer. « Même si elles n'ont pas soif, il faut déposer de l'eau stratégiquement à côté d'elles », recommande-t-il. Selon Dr Sawadogo, la chaleur affecte la qualité de vie des personnes âgées.

« Elle crée, entre autres, la dépendance, c'est-à-dire, la nécessité d'une aide pour les activités de la vie quotidienne, la diminution de la mobilité rendant les déplacements difficiles et augmente le risque d'accidents vasculaires cérébraux.

Ce qui peut entrainer un handicap le plus souvent permanent. Sans oublier aussi l'isolement social parce que la personne ne se sent pas comme les autres.

Il y a aussi l'impact psychologique et s'ensuit la mortalité », renchérit-il. Comme conseil, Dr Sawadogo invite la population à adopter une alimentation équilibrée en privilégiant les fruits et les légumes, les protéines et en limitant le sucre, le sel, la graisse. Quant aux personnes âgées, il leur recommande de rester au frais et de s'hydrater c

orrectement. « Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour, soit un verre d'eau chaque 30 mn même si on n'a pas soif », poursuit-il.

De son avis, il faut en outre surveiller sa tension artérielle, le cholestérol, éviter le tabagisme et gérer le stress. Le spécialiste du coeur humain invite par ailleurs la population à éviter les déplacements inutiles, et l'exhorte à consulter un médecin dans un centre de santé en cas de malaise. Car, déplore-t-il, il a enregistré un cas d'infarctus du myocarde durant ses consultations, il y a 10 jours. Le Conseil national des personnes âgées (CNPA) est une association dont l'objectif est de plaider pour la cause des personnes âgées. Le président du CNPA, Dr Joseph André Tiendrebéogo, invite aussi ses membres à suivre les conseils des spécialistes.

Viviane Wend-Daabo BOKOUM

(Stagiaire)

Des précautions importantes

L'Agence nationale de la météorologie du Burkina (ANAM) invite les populations à se préparer à des journées et des nuits plus chaudes. Cette préparation exigera des stratégies d'adaptation intelligentes et la participation à des pratiques résilientes au changement climatique pour faire face aux dommages causés. Les effets courants des vagues de chaleur sur l'Homme sont la déshydratation qui peut conduire à l'inconscience ou à la mort, à la varicelle, à l'éruption cutanée et au stress psychologique.

Afin de faire face aux conditions climatiques actuelles, les experts ont conseillé de :

1. Boire plus d'eau pour rester hydraté

2. Garder une bouteille d'eau avec soi pour se rappeler de prendre de l'eau

3. Eviter les boissons alcoolisées et caféinées pendant cette période

4. Réduire la consommation d'aliments riches en protéines (par exemple les viandes rouges) car ils augmentent la chaleur métabolique

5. Manger des fruits et légumes frais qui apportent un supplément d'eau

6. Surveiller la tension artérielle pour s'assurer d'être dans la plage normale

7. Rester à l'intérieur (dans la maison ou au bureau) entre midi et 15 heures chaque jour autant que possible

8. Prendre des bains d'eau froide avant d'aller au lit la nuit