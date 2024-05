Cote d'Ivoire: Pentecôte 2024 - La Fédération Evangélique du pays invite les députés à dire non à l'homosexualité

À l'occasion de la célébration de la Pentecôte, les chrétiens issus de la Fédération Évangélique de Côte d'Ivoire (FECI), se sont réunis au Stade Felix Houphouët Boigny d'Abidjan, le samedi 18 mai 2024 pour prier pour le développement et la construction d'une famille saine en CI. Pour eux, il ne faut surtout pas déstabiliser la société, en détruisant les valeurs morales et sociales.

Ainsi, dans une déclaration pondue par les guides religieux, la Feci invite la société ivoirienne à constituer un véritable rempart autour de la famille qu'elle doit préserver, promouvoir et protéger. Il est recommandé aux députés plus de vigilance sur les législations à venir afin d'éviter de légaliser les dépravations sexuelles et autres pratiques contre-nature ainsi que l'homosexualité.

Aux parents, il est demandé plus de responsabilités dans l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. Il est conseillé à chaque parent d'enseigner à son enfant que le sexe ne se choisit pas. Mais que l'on naît avec. Concernant les acteurs de l'éducation nationale, notamment le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il recommande d'inclure dans le programme scolaire des modules sur la famille et les valeurs corolaires. Quant à l'église en Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, elle doit jouer pleinement son rôle de sel de la terre et de lumière pour le monde et une boussole pour la société. Elle doit et être catégorique et refuser la compromission sous toutes ses formes.

Pour rappel, créée en 1960, la Feci est membre de l'Association des Évangéliques d'Afrique (AEA). Ses missions sont de contribuer à la propagation de l'évangile de Jésus-Christ en CI en union avec ses membres; défendre les valeurs chrétiennes et les intérêts de ses membres...