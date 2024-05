Cote d'Ivoire: San Pedro/ Enquêtes policières - La police scientifique veut s'approprier les méthodes des standards internationaux

Entamée à San Pedro le 06 mai dernier, en présence de Niamké Joseph, le procureur de la République près le tribunal de première instance de la ville, une tournée nationale de vulgarisation des outils de la police scientifique est en cours. Elle s'étendra jusqu'au 29 mai 2024, au coeur des 12 préfectures de police du pays.

Cette tournée entreprise par la Direction générale adjointe chargée de la police scientifique (Dga-Cps), est financée par la Coopération allemande au développement (Giz), à travers son projet de renforcement des capacités de la police en Côte d'Ivoire. Elle vise à sensibiliser les Officiers de police judiciaires (Opj) à une meilleure utilisation desdits outils, en vue de permettre à la police nationale de proposer des enquêtes de qualité aux justiciables. Que ce soit en terme qualitatif, que quantitatif.

Le contrôleur général de police, Kouamé Kouassi Boittini, directeur général adjoint de la police en charge de la police scientifique, entend ainsi révolutionner son département, afin qu'il prenne toute sa place dans le processus d'élucidation des enquêtes.

Pour lui, trouver l'existence d'une infraction ou d'un acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales, puis en déterminer les auteurs, requiert un savoir-faire et un savoir-être irréprochable. C'est pourquoi au sortir de cette tournée, il attend des Opj qu'ils contribuent à améliorer la confiance des populations à l'égard des capacités des services d'enquête. Il les exhorte également à plus de professionnalisme dans la collecte et l'exploitation des preuves matérielles.

« Je suis convaincu qu'après ce travail, les scènes d'infraction seront de moins en moins polluées et que l'ensemble des services en charge de l'application de la loi seront de plus en plus rigoureuses et conformes aux normes internationales », s'est-il rassuré.

Aussi, les a-t-il invités à intégrer dans leurs pratiques, la prévention et la protection des victimes des Violences basées sur le genre (Vbg). Pour sa part, le préfet de police de San Pedro, le commissaire divisionnaire Touré Bertin a, au nom de tous ses collaborateurs, pris l'engagement de se faire l'écho de toutes les nouvelles dispositions du processus de modernisation de la police nationale.