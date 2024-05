Sénégal: Saint-Louis Jazz - Le secrétaire d'Etat à la Culture invite à une réflexion pour un modèle plus performant

Saint-Louis — Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sar, invite à une réflexion sur la performance du modèle du festival international Saint-Louis Jazz.

Il a déclaré avoir suggéré aux organisateurs de "réfléchir à un modèle beaucoup plus performant pour que le potentiel autour du festival puisse être exploré et exploité".

Selon lui, "on devrait aller vers cela et l'Etat sera disponible pour les accompagner davantage mais en essayant de réfléchir plus sur la performance du modèle".

"C'est la première fois que je fais le festival mais je suis l'évènement depuis très longtemps", a déclaré le ministre interrogé par des journalistes au CRDS où il était venu visiter l'exposition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis en marge du festival international de jazz qui s'est tenu du 16 au 20 mai.

Le festival qui en est à sa 32-éme édition est organisé par l'association qui porte le même nom. Des voix s'élèvent de plus en plus pour sa mutation en fondation pour une meilleure prise en charge de l'organisation de cet évènement phare dans l'agenda culturel régional et national.