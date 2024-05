Gabon: « Renforcer les capacités en vue d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques

La Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), avec l'appui de l'Initiative pour la Transparence de l'Action Climatique (ICAT) organise, dans le cadre des activités du Hub Régional pour la Transparence de l'Action climatique, un Atelier Technique Régional de renforcement des capacités sur le suivi et le rapportage des actions d'Atténuation et d'Adaptation aux Changements Climatiques dans le cadre de la préparation des rapports sur la transparence de l'action climatique et la mise en oeuvre de l'Accord de Paris, Libreville du 21 au 24 mai 2024.

Une vue d'ensemble actualisée des forces et faiblesses des pays de la CEEAC par domaine thématique a été présentée lors du 2ème atelier régional en janvier 2024, en intégrant les résultats des ateliers nationaux. Cette analyse des lacunes et l'évaluation des projets de plans d'action nationaux pour la transparence ont révélé le besoin urgent de renforcer les capacités des pays dans tous les domaines

thématiques de la transparence de l'action. Après celui sur les projections d'émissions de gaz à effet de serre et le suivi des CDN lors du dernier atelier tenu en Guinée Équatoriale en janvier dernier.

L'atelier de Libreville porte sur les thématiques des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, qui sont des composante clé du rapport biennal de transparence (BTR) que toutes les parties à la CCNUCC doivent soumettre pour la première fois d'ici la fin de l'année 2024.

%

Le constat fait, tous les États membres de la CEEAC se sont engagés à mettre en oeuvre leurs obligations au titre de l'Accord de Paris ; cependant, malgré cette volonté, la sous-région est confrontée à des défis importants pour parvenir à la transparence de l'action climatique.

L'analyse des lacunes a notamment mis en évidence la nécessité, pour tous les pays, de renforcer les capacités dans le domaine de l'expertise, de la gouvernance, des systèmes, des outils et l'engagement des parties prenantes, permettant ainsi de suivre efficacement et les actions d'adaptation et l'atténuation, et d'améliorer les flux et la disponibilité des données.

Cet atelier va permettre de renforcer les capacités des experts nationaux des onze pays membres de la CEEAC et de "former les formateurs" sur le suivi et le rapportage des actions d'atténuation et d'adaptation, dans le but d'aider les États membres de la CEEAC à préparer les 1er Rapports biennaux de transparence attendu cette année.

Au terme, cet atelier établira officiellement des groupes de travail thématiques régionaux sur le suivi des actions d'atténuation d'une part et d'autre part sur le suivi des actions d'adaptation. Ce groupe poursuivra les discussions et le partage d'expériences sur ces thématiques entre les Etats membres, dans le but de maintenir une communauté des praticiens et de créer un réseau d'experts dans la région.

Cet atelier va réunir près de 40 participants en présentiel, dont au moins 3 participants par pays par lesquels, des experts expérimentés dans les processus d'atténuation et d'adaptation, et des personnes responsables de l'intégration de l'atténuation et de l'adaptation dans les systèmes de transparence de leur pays et sera animé par le personnel du Hub Régional pour la Transparence de l'action climatique de la CEEAC et les Experts de la mission d'Assistance Technique internationale (Aether et FOKABS).

Placé sous l'autorité de S.E Mme Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba Epse.Nzoma, Ministre l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune de la République gabonaise, la cérémonie d'ouverture connaitra la participation du Conseiller du Chef de l'Etat, Monsieur Davy Onomori Mboumba, Secrétaire Permanent du Conseil National Climat de la République Gabonaise.