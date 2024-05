Congo-Brazzaville: Concert de Moïse Mbiye - L'entrée du musicien chrétien au stade des Martyrs fait polémique

Vêtus de toges à capuches et tenant des sortes de torches flambeaux, les danseurs précédents le chantre, Moïse Mbiye, ont offert un spectacle inattendu à l'entame du concert qui a attiré une foule immense, le 19 mai, mais n'a pas emballé tout le public allant jusqu'à offusquer plusieurs spectateurs.

L'entrée spectaculaire du pasteur Moïse Mbiye est au coeur d'une nouvelle polémique. Sacré buzz, les critiques n'en finissent pas sur les réseaux sociaux où chacun y va de son commentaire, montrant à quel point les spectateurs ont été tant marqués que surpris. D'aucuns ont tout de suite assimilé cette entrée à une sorte de rituel, sans doute à la vue de la tenue des danseurs associée aux torches.

Les plus récents posts, publiés ce 21 mai, quasiment 48 heures après semblent les plus réprobateurs avec le recul. « Cette scène ressemble à ce que l'on fait dans l'ordre mystique de l'aigle. On peut ou ne pas communiquer mais tout communique », a commenté un internaute sur Instagram. Visiblement offusqué, un autre a porté cette remarque : « Ça ressemble à un rituel, c'est effrayant ! ». Et, une dénommée Nsiona va jusqu'à faire une comparaison trouvant que c'est « un peu comme dans les concerts des musiciens du monde avec leurs cérémonies sataniques ! »

Si plusieurs ont trouvé à redire sur l'entrée qui a fasciné d'autres, il y en a qui l'ont trouvée à leur goût. Quitte à défendre le chantre, ils ont réagi face aux réprobations. «C'est juste une performance de danse et de lumière pour créer une atmosphère, rien de plus. Pourquoi toujours voir le mal partout ? », s'est indigné un fan de l'artiste. Mais qu'une partie du concert soulève pareille polémique n'étonne pas les mélomanes.

En effet, ce n'est pas la première fois que le chantre, pasteur de surcroît, soit passé au crible. Du reste, lui-même a soutenu lors de sa prestation : « Je suis le monsieur qui a été rejeté, lapidé, incompris. Personne ne voulait écouter ma version mais, aujourd'hui, vous êtes sortis de vos maisons pour me soutenir ». Comme qui dirait, les coups, il est habitué à les recevoir et semble savoir comment s'y faire.

Ses homologues présents, notamment Aimé Nkanu, Patrice Ngoy et Matou Samuel semblaient tout aussi fascinés par le show que les mélomanes et fans inconditionnels. Ils ont vécu de visu l'événement qui s'aligne dans le rang des faits et propos jugés polémiques de Moïse Mbiye que d'aucuns tiennent, d'ailleurs, pour une star à part entière. Le concert est qualifié d'historique par certains médias, sans doute aussi à cause de la foule immense qu'elle a drainée. 130 000 personnes selon plusieurs sources. Rassembler autant de monde pour ce show au stade des Martyrs est une sorte de pari gagné.

Le reproche formulé à l'endroit du chantre, c'est de n'avoir pas, une fois de plus, pris soin de ménager les sensibilités. En effet, d'aucuns considèrent qu'en sa qualité de pasteur, il devrait veiller à ne pas être une pierre d'achoppement, un sujet à scandale comme c'est malheureusement assez souvent le cas. Certains vont jusqu'à le tancer de ne pas faire la commune mesure entre l'artiste débordant de talent qu'il est et l'homme de Dieu, surnommé « Réserve de l'Eternel », veillant à ne pas choquer les âmes.