Congo-Brazzaville: Communication institutionnelle - 'Mosali', un magazine du ministère de la Fonction publique

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale vient de mettre à la disposition du grand public, «Mosali» ou « Le travailleur », un magazine d'information, d'échange, de documentation et de recherche.

Après avoir mis en place une communication digitale marquée par sa présence sur Internet, à travers la création de son portail web htts/www.fonction-publique.gouv.cg et les réseaux sociaux en 2022, le ministère chargé de la Fonction publique est désormais présent sur le support papier. Un précieux support qui est programmé à disparaître depuis la nuit des temps, mais résiste à l'usure, malgré la révolution numérique, estime l'éditorialiste de «Mosali Mag », le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa.

« Il est rédigé par vous et pour vous. Mosali : Le travailleur, un concept qui englobe le travailleur du secteur public, privé et même celui qui exerce dans l'informel. Il ne s'agit pas de n'importe lequel, mais de celui-là qui est confiant dans son travail, engagé et visant toujours la performance. Concentré et prêtant attention à chaque détail qu'il doit faire pour atteindre ses objectifs. C'est de ce travailleur là qu'il s'agit et non le contraire », a soutenu le ministre d'Etat dans l'éditorial du premier numéro couvrant la période de janvier-février-mars 2024.

En effet, ce magazine donne, avec les nouvelles de tous ordres, aux différents publics cibles une opportunité de commenter entre eux des faits réels, d'échanger les idées et de connaître toute l'actualité de la Grande Maison ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Dans le souci de mieux servir les usagers, d'autres rubriques verront le jour aux prochaines éditions, en sus de celles découvertes en mode quadrichromie dans le premier numéro.