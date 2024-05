Afrique: Coupe du Monde 2026 - Fayulu, Tuanzebe, Sadiki et Essence dans le groupe des Léopards contre le Sénégal et le Togo

Sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre a publié la liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La République démocratique du Congo jouera contre le Sénégal, le 6 juin à 20h, à Dakar, et contre le Togo, le 9 juin à 17h, à Lomé. On note les absences de Cédric Bakambu de Betis Séville, en Espagne (Blessé), Silas Katompa de Stuttgart, en Allemagne (problème personnel). Brian Bayeye d'Ascoli, Lionel Mpasi (Blessé) ne font également pas partie des joueurs appelés par le technicien français.

Cependant, on signale le retour du gardien de but Timothy Fayulu de Sion, en Suisse (qui fut appelé mais sans jouer), et les débuts internationaux du défenseur Axel Tuanzebe qui accède en Premier League anglaise avec Ipswich Town, du jeune milieu de terrain Noah Sadiki et de l'attaquant Samuel Essende de Vizela au Portugal, auteur de 17 buts en championnat.

Les joueurs convoqués sont les gardiens de but Dimitry Bertaud (Montpellier/France), Esdras Kabamba (Bravos de Marquis/Angola) et Timothy Fayulu ( Sion/Suisse) ; les défenseurs Axel. Tuanzebe (Ipwish/D2 Angleterre), Gédéon Kalulu (Lorient/France), Arthur Masuaku (Besiktas/Turquie), Joris Kayembe (Genk/Belgique), Henoc Inonga Baka (Simba SC/Tanzanie) et Chancel Mbemba (Marseille/France), Dylan Batubinsika (Saint-Etienne/L2 France), Rocky Bushiri (Hibernian/Écosse).

Les milieux de terrains retenus sont Charles Pickel (Cremonese/D2 Italie), Aaron Tshibola (Hatta/Emirats arabes unis), Edo Kayembe (Watford/D2 Angleterre) Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Noah Sadiki (Union Saint Gilloise/Belgique), Grady Diangana (West Bromwich Albion/D2 Angleterre), Gaël Kakuta (Amiens SC/L2 France), Meschac Elia (Young Boys/Suisse), Chadrac Akolo (Saint Gall/Suisse), Théo Bongonda (Spartak Moscou/Russie). Enfin, quatre attaquants sont repris sur cette liste, notamment Yoane Wissam (Brentford/Angleterre), Fiston Mayele (Pyramids FC/Egypte), Simon Banza (Braga/Portugal), le neo-international Samuel Essende (Vizela/Portugal).