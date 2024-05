Congo-Kinshasa: Caritas - Mgr Willy Ngumbi lance l'appel à un changement positif

L'appel de Mgr Willy Ngumbi a été lancé récemment à Goma, au Nord-Kivu, lors d'une messe organisée à l'issue de la rencontre entre le secrétaire exécutif de la Caritas Congo avec les responsables des Caritas Bukavu, Butembo-Beni, Goma, Kasongo, Kindu et Uvira.

« Vous êtes désormais formés aux diverses thématiques sur la bonne gouvernance et la bonne gestion. Vous devez vivement mettre ces connaissances en pratique ; vous les approprier chacun en ce qui le concerne ; cultiver le partage de l'information et de collaboration avec les Caritas paroissiales et nationale afin d'atteindre notre objectif commun, qui est de faire avancer la pastorale sociale de l'Église au sein de nos différents diocèses au profit de notre population », a déclaré l'évêque de Goma, Mgr Willy Ngumbi.

Pour sa part, l'abbé Edouard Makimba a remercié tous les participants et la Caritas Goma pour l'accueil, en s'adressant ainsi en premier à l'Ordinaire du lieu. « Mes sincères remerciements à Mgr Willy Ngumbi qui a bien voulu accepter que ces assisses aient lieu dans son diocèse. Nous lui disons également merci pour son accompagnement spirituel, son soutien et ses conseils... Nos échanges, ici à Goma, n'ont fait que renforcer davantage ma conviction qu'en combinant nos efforts, nous pouvons atteindre de nouveaux horizons », a-t-il laissé entendre.

Il a aussi témoigné sa gratitude aux directeurs des Caritas diocésaines pour leur présence et surtout pour leur apport considérable à cette session. « Vous avez accepté de vous déplacer pour participer à ces assises, malgré vos multiples occupations et agendas chargés », a-t-il relevé.

%

Encourageant vivement l'apprentissage par les pairs (entre les Caritas fortes et Caritas moins fortes) et les visites d'échange d'expériences comme stratégie de renforcement organisationnel personnalisé et différencié des Caritas diocésaines, l'abbé Edouard Makimba a salué l'expérience de la Caritas-Développement Mahagi-Nioka, invitée à ces travaux de Goma à travers son directeur, l'abbé Prosper Rugamba, laquelle devrait inspirer les autres par rapport à la diversification des sources de financement au niveau local. Bien avant, il avait invité les responsables des Caritas diocésaines à être attentifs à l'identité et à la mission de Caritas et à s'approprier les normes de gestion de la Caritas Internationalis.

Intervenant à son tour à la clôture de l'atelier avec les responsables diocésains de Caritas, le secrétaire exécutif est revenu sur son rêve de construire une Caritas forte au service des vulnérables. « Comme je l'ai dit depuis le début de cet atelier, ma vision est a pour base la construction d'une Caritas plus forte, plus crédible et transparente, axée sur la promotion de l'éthique, la bonne gouvernance financière et le professionnalisme en vue de la redynamisation du réseau et la mobilisation de plus de ressources pour répondre aux besoins des populations vulnérables », a-t-il fait savoir.

Quant au directeur de la Caritas-Développement Goma, l'abbé Richard Muhindo, il a exprimé sa joie de voir cette rencontre tenue autour de son évêque atteindre les résultats escomptés.