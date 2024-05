Cote d'Ivoire: Korhogo - L'Aéroport rénové inauguré par le vice-président ivoirien

Le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a procédé le samedi 18 mai 2024, à l'inauguration officielle de l'aéroport rénové de Korhogo.

D'une capacité de 150 000 passagers/an et disposant d'un circuit départ et arrivée, cet aéroport répond aux normes internationales édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci). Cet aéroport vise le confort et la sécurité du passager et de tous les usagers de la plateforme.

En outre, l'aéroport de Korhogo est désormais doté d'une salle de caméra pour superviser en temps réel les opérations aéroportuaires ; d'un système automatisé d'enregistrement et traitement des passagers et des bagages ; d'un système automatisé de diffusion des programmes de vols à travers des écrans ; d'un salon présidentiel ; d'un salon ministériel ; d'un salon Vip pour les passagers business class ; d'un système sonorisé pour les annonces aéroportuaires ; de restaurants et commerces.

« Pour le confort de la navigation et la sûreté des vols, cet aéroport a été doté d'équipements aéronautiques de dernières générations dont des aides visuelles, du matériel radioélectrique et météorologique ainsi que d'un système moderne d'atterrissage avec les équipements tels que l'Ils/Dme (Localizer, Glide Path) (23 Milliards) », a dit le ministre des Transports, Amadou Koné, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture.

Pour le trafic aérien domestique, Korhogo est donc une destination à fort potentiel. Pour l'année 2023, cet aéroport a enregistré 20 355 passagers sur 77 231 avec 789 mouvements d'aéronefs sur un total de 3491 mouvements. Cette année, de janvier à mars 2024, ce sont 8 614 passagers sur un total de 27 251 avec 357 mouvements sur 1 057.

« Pour la période de la Can 2023, nous avons enregistré 169 vols nationaux et internationaux avec 4 128 passagers. Ces chiffres montrent bien que la région du Poro est une région qui est dynamique, du point de vue économique et culturel. Elle constitue une zone d'avenir », a souligné le ministre des Transports.

Non sans manquer d'encourager la Sodexam, gestionnaire de l'aéroport et la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, qui opère des vols commerciaux réguliers sur l'aéroport de Korhogo, à poursuivre leurs efforts en lien avec toutes les parties concernées afin de favoriser un accroissement de la demande et du nombre de passagers.

Le Premier ministre, plusieurs présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des autorités préfectorales, des élus locaux et des directeurs généraux et centraux ont pris part à cette cérémonie.