Gambie: L'Administration Fiscale du pays (GRA) signe un protocole d'accord visant un accroissement des revenus avec deux partenaires

L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), sous la direction du directeur général Yankuba Darboe, a signé vendredi dernier un protocole d'accord avec deux sociétés éminentes - SOGEMA Technologies Ltd, une société canadienne, et la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC), respectivement.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du Ministère de l'Economie et des Finances, de l'équipe du GFMDP dirigée par Anta Taal, de la haute direction de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), ainsi que des hauts dignitaires de la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC), dirigée par son directeur général Malang Saloum.

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, a indiqué, lors de la cérémonie de signature, que le protocole d'accord marque une étape importante dans la promotion d'une relation de travail plus collaborative et plus efficace entre l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC). Il a ajouté qu'on ne saurait trop insister sur l'importance d'un partenariat solide entre ces institutions.

Selon le patron de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), le protocole d'accord signifie un engagement à collaborer dans des domaines tels que le partage de données, l'échange d'informations et les initiatives conjointes. Il a réitéré que la synergie « nous permettra de tirer parti de nos forces et de nos ressources respectives pour atteindre nos objectifs communs, et ce, en stimulant la croissance économique, en garantissant l'adhésion et la coopération du public et en améliorant le bien-être social en Gambie ».

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), a également déclaré que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), et la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC) remplissent toutes deux un rôle essentiel dans le développement du pays.

« L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) travaille sans relâche pour la collecte des impôts, encourageant une culture de conformité qui soutient les projets de développement national. De son côté, la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC) fournit des prestations de sécurité sociale et facilite l'accès à des logements abordables, deux éléments essentiels au bien-être des Gambiens, » a-t-il rappelé.

« L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC) s'engagent pleinement à respecter les principes de transparence, de responsabilité et d'intégrité dans toutes leurs entreprises communes. « Nous sommes convaincus que ce protocole d'accord ouvrira la voie à de futurs projets et initiatives de collaboration, ainsi qu'à des programmes de renforcement des capacités et compétences. »

Pour sa part, le directeur général de la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC), Mr Malang Saloum, a exprimé sa satisfaction à l'égard du protocole d'accord, déclarant que « les deux institutions ont de nombreux objectifs communs pour travailler ensemble dans le meilleur intérêt du développement national ». Il a ajouté que ce n'est qu'à travers l'harmonisation de nos efforts et la coopération mutuelle que nous pourrons atteindre nos objectifs nationaux en tant que nation. »

Lors de la signature d'un contrat entre l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et la société canadienne Sogema Technologies Limited, Mr Darboe a déclaré qu'il s'agit d'une étape importante pour l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA). Il a indiqué que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) oeuvre sans relâche en vue de la numérisation des procédures et mécanismes de collecte des recettes.

Mr Darboe a souligné que l'entrepreneur SOGEMA Technologies et l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) attendent énormément de ce projet.

« Nous envisageons la conception ainsi que la mise en place d'un système robuste et efficace dans les délais et dans les limites du budget », a-t-il déclaré. Il a ajouté que ce projet ne représente pas uniquement une étape importante pour l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), mais également un développement significatif pour l'économie gambienne dans son ensemble.