Seychelles: L'interdiction de la collecte d'oeufs de sterne fuligineuse est prolongée de 2 ans supplémentaires au pays

L'interdiction de la collecte d’œufs de sterne fuligineuse aux Seychelles a été prolongée de deux ans, a déclaré lundi un responsable de la Division de la conservation et de la gestion de la biodiversité.

L'interdiction précédente était en vigueur depuis 2022 et devait être levée d'ici le 31 mai 2024 pour permettre des enquêtes et des recherches sur l'état de l'espèce, en particulier sur les effectifs de la population.

Le directeur général de la Division de conservation et de gestion de la biodiversité, Rodney Quatre, a déclaré aux journalistes qu'après ces relevés de 2022 ainsi que de 2023, les résultats montrent un déclin de la population de sterne fuligineuse.

La population était d'environ 1,2 million de couples en 2021 et d'environ 900 000 en 2023.

"Comme il faut environ cinq ans à la sterne fuligineuse pour arriver à maturité, les deux enquêtes de risques réalisées récemment montrent toujours un déclin. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, par mesure de précaution, de prolonger l'interdiction de deux ans supplémentaires. Cela donnerait plus de temps à la population de se rétablir ainsi que la possibilité de faire davantage de recherches", a déclaré M. Quatre.

Il a souligné que la surveillance et l'application se poursuivront pendant l'interdiction.

La Sterne fuligineuse est un oiseau marin hautement pélagique de taille moyenne avec un plumage noir et blanc contrasté et un cri distinctif éveillé. Ils sont extrêmement sociables et forment de très grandes colonies nidifiant en pleine terre.

Les sternes fuligineuses se trouvent sur plusieurs îles intérieures et extérieures des Seychelles, les principales populations étant situées à Recif, Aride, Farquhar, Cosmoledo, Bird Island, Desnouefs, African Banks et Etoile. La plupart des îles sont gérées par IDC entreprise propriété de l'etat). Deux d'entre elles appartiennent à des privés, à savoir Bird Island et Aride.

Le directeur de la conservation, Ashley Dias, a présenté les résultats du recensement national 2022/2023 réalisé pour la population de sterne fuligineuse et a montré que sur la plupart des îles, il y a eu des déclins substantiels.

"Parmi les endroits où le recensement a été effectué, la African Banks sont l'une des zones qui ont été gravement touchées par le braconnage. La African Banks sont passés de 43 300 couples en 1955 à un déclin de 100 pour cent lors de la dernière enquête", a-t-elle déclaré.

Aride est une autre île qui a connu un déclin de 95 pour cent et sur la Grande Île de Cosmoledo, un recensement en 1999 avait estimé environ 1,1 million de couples et ce chiffre est tombé à 262 195 en 2021, soit une baisse de 75 pour cent.

Selon les informations présentées par Mme. Dias, les principales menaces qui pèsent sur la sterne fuligineuse sont la surpêche du thon et des espèces exotiques envahissantes, et les menaces secondaires incluent l'altération de l'habitat induite par le changement climatique.

"La capacité des sternes fuligineuses à imperméabiliser leurs ailes n'est pas comparable à celle des autres oiseaux. Elles ne sont donc pas capables de plonger très profondément pour attraper des poissons. Elles dépendent donc du thon qui fait remonter d'autres poissons plus petits à la surface. Par conséquent, plus la surpêche est importante, plus il leur est difficile de trouver de la nourriture", a-t-elle expliqué.

Mme. Dias a déclaré : "Nous devons examiner tous les facteurs qui affectent cette espèce dans leur intégralité, pas seulement la collecte des oeufs, et cette extension de l'interdiction permettra d'examiner la cause exacte du déclin de la population."

La prolongation de deux ans de l'interdiction de la collecte des oeufs de sterne fuligineuse a été récemment approuvée par le conseil des ministres après avoir reçu les résultats du recensement national de la sterne fuligineuse.

Le conseil a également approuvé la révision de toutes les lois pertinentes sur la protection des oiseaux marins et l'amélioration de la gestion des sites sur les îles de reproduction. En outre, une campagne éducative sur l'importance de préserver les sternes fuligineuses, l'élaboration d'un plan d'action national impliquant toutes les parties prenantes, une surveillance et une application accrues pendant les saisons de nidification, ainsi que des recherches sur la phénologie de reproduction et les schémas de migration ont également été approuvées.