Sénégal: Le journaliste Ayoba Faye lâchement agressé par des individus en cavale

L'insécurité qui règne dans les artères de la capitale dakaroise inquiète de plus en plus les habitants. Une victime, pas des moindres, en a fait les frais ce lundi dans la soirée. En effet, le talentueux journaliste- chroniqueur sénégalais Ayoba FAYE de la RadioTélévision Walfadjiri ( groupe de presse privé ) et qui est également très suivi sur les réseaux sociaux a été victime d'une agression brutale et barbare à hauteur du croisement de Cambérène, plus précisément Cité Technopoles.

Ses deux téléphones portables, son ordinateur McCook, son passeport ainsi que ses affaires personnelles ont été emportés par des individus dit-on « encagoulés ». Plus de peur que de mal, notre confrère Ayoba FAYE n'a pas été blessé. Aux dernières nouvelles, il se porte bien. Est-ce une simple agression ou une agression commanditée ? Car, le journaliste dans son rôle qui est d'informer l'opinion publique ne fait pas dans la langue de bois, surtout dans ses analyses et ses commentaires sur l'actualité politique et économique du pays.

Dans son post Facebook daté du 27 janvier 2024, le journaliste bien tuyauté, Ayoba FAYE écrivait que « la candidature de Karim WADE est déclarée irrecevable et que les recours d'Amadou BA contre Bassirou Diomaye FAYE et Cheikh Tidiane DIEYE sont rejetés ». L'information s'est révélée exacte à tout point vue et conforme aux décisions plus tard rendues par les 7 Sages. Les pourfendeurs du régime d'alors avaient déversé leur colère sur le journaliste Ayoba FAYE. L'enquête ouverte nous dira ce qui s'est réellement passé cette nuit noire vécue par notre talentueux et réseauté confrère. La rédaction de Confidentiel Afrique lui souhaite un prompt rétablissement.