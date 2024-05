Ethiopie: Le symposium national de recherche sur les politiques a débuté à l'Université de police éthiopienne

Addis Abeba — Le 6e Symposium national de recherche sur les politiques a débuté à l'Université de police éthiopienne.

Le forum a réuni Teferi Tyaaru, directeur général adjoint de l'Institut de recherche politique, le président de l'Université de police éthiopienne, le commissaire général adjoint Mesfin Abebe, le vice-président de l'Université de la fonction publique Alemayehu Debebe, des dirigeants des forces de défense, des policiers et d'autres invités.

Le Symposium annuel de recherche politique qui a débuté à l'Université de police de Sandafa se tiendra aujourd'hui et demain et on s'attend à ce que de nombreuses questions soient discutées.

Les migrations transfrontalières et la traite des êtres humains, la gestion des conflits et les conditions naturelles, les origines des conflits et les questions de consolidation de la paix seront largement abordés.

Il est prévu que des articles sur la gestion routière, la sécurité des transports et la circulation ainsi que d'autres questions connexes soient présentés et des consultations soient organisées.