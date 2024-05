Sénégal: Ligue 1 (24e journée) / As Pikine retarde le sacre du Teungueth - Le Jaraaf n'en profite pas

Teungueth FC remet les bouteilles de champagne et autres jus dans son frigo. Le club de Rufisque s'est encore lourdement incliné dans le choc qui l'a opposé ce dimanche à l'As Pikine (1-3) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Ce qui relance le suspense à deux jours journées de la fin du championnat. Les Rufisquois (46 pts), n'ont désormais que quatre points d'avance sur leur suivant immédiat, le Jaraaf (42 pts), neutralisés (0-0) par Jamono Fatick. Un match nul au goût amer pour les «Vert Blanc» qui en plus d'avoir lâché des points à domicile, se sont plaint d'un arbitrage nettement en leur défaveur.

La 24e journée de Ligue 1, disputée ce week-end, a encore prolongé le suspense à la tête du championnat. Ralenti lors de la précédente journée, Teungueth FC a encore perdu un match crucial lors du déplacement qu'il a effectué ce dimanche 19 mai sur la pelouse de l'As Pikine au stade Alassane Djigo. Le leader rufisquois (46 pts) s'est incliné sur le score (3-1) et se met un peu plus de pression à deux journées de la fin du marathon. Ils ne comptent plus que quatre points d'avance sur leur concurrent direct, Jaraaf (42 pts). Les «Vert et Blanc», n'ont pas eux non plus pu profiter du revers subi par le leader.

A l'affût depuis deux journées, les Dakarois ont été neutralisés (0-0) à domicile par le Jamono Fatick qui lutte pour le maintien dans l'élite. Un score au goût amer pour le Jaraaf qui, à travers ses techniciens et supporters, a fustigé l'arbitrage en lui reprochant d'avoir refusé de siffler trois penalties. Quoi qu'il en soit, la course au titre est plus que relancée à deux journées de la fin du championnat. Toujours dans le haut du classement, le Dakar Sacré coeur (3e ; 37 points) compléte le podium après le partage des points dans le duel des Académiciens qui l'a opposé au stade Lat Dior à Génération Foot (10e, 25 pts). Si ce point permet de garder la 3e place, les Académiciens du Dakar restent désormais à égalité avec l'As Pikine (4e ; 37 points).

%

En s'imposant (3-1), les Pikinois délogent en même temps Guédiawaye FC. Déjà suite aux incidents lors du match contre Génération Foot lors de la 22e journée, les Banlieusards ne se relèvent pas. Ils se voient relégué à la 5e place suite à la nouvelle défaite (2-1) essuyée en déplacement au stade Lat Dior, face à Diambars, lanterne rouge (14e, 21 points). En lutte pour la survie dans l'élite, les Académiciens de Saly engrangent, quant à eux, un point important qui leur permet d'espérer accrocher le dernier wagon du maintien.

Pour les autres rencontres, le choc Casa Sports-Stade de Mbour n'a pas connu de vainqueur. Il s'est soldé par le partage des points (2-2). Ce match nul, enregistré de surcroit sur sa pelouse de Kolda, ne fait aucunement le bonheur du club ziguinchorois puisqu'il les maintient dans la position inconfortable de premier non relégable (12e, 24 pts).

L'équipe sudiste ne dispose que d'une avance de 2 points sur le Stade de Mbour, toujours scotché à la 13e place avec 23 pts),

L'US Ouakam (8e ; 27 points) qui est allée décrocher un précieux matchs nul (0-0) au stade Lat Dior, face à la Sonacos (6e ; 32 points) a accru ses chances de maintien. C'est le cas pour la Linguère de Saint Louis (8e, 28 pts) qui est partie pour rester dans l'élite après le point (0-0) ramené lors de son déplacement sur le terrain de l'US Gorée (7e ; 31 points).

Résultats 24e journée

AS Pikine-Teungueth FC (3-1)

Jamono Fatick-Jaraaf (0-0)

Sonacos-US Ouakam ( 0-0)

US Gorée- Linguère (0-0)

Casa Sports-Stade de Mbour (2-2)

Diambars-Guédiawaye FC (2-1)

Dakar Sacré-Coeur -Génération Foot 0-0