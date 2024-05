Sénégal: Week-end des lions - Doublé de Bamba Dieng, le dernier coup d'Idrissa Guèye

Idrissa Gana Guèye a terminé la saison sur une belle note. Après avoir contribué au maintien de Everton en Premier League, l'international sénégalais a réussi ce dimanche, un bon coup face à Arsenal dans le cadre de la 38e et dernière journée du championnat de Premier League. L'international sénégalais a réussi à ouvrir le score pour les Toffees sur un joli coup franc détourné par la tête de Declan Rice. Ce but, son quatrième de la saison du Sénégal, n'a pas influé sur la partie.

Si les Gunners, se sont finalement imposé sur la marque de 2 à 1, ils ont été coiffés dans la course au titre par Manchester City. En Premier League, Pape Matar Sarr et Tottenham ont pu assurer une place en Ligue Europa après avoir dominé Sheffield (0-3). Ce n'est pas le cas pour l'équipe de son compatriote Nicolas Jackson. Malgré ce dernier succès devant Bournemouth (2-1) Chelsea se contentera des Barrages de la Ligue Europa Conférence. Quant à Nottingham Forest, Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, entrés en jeu respectivement aux 80e et 88e minutes contre Burnley (2-1 termine à la 17e place et se voit maintenir dans l'élite.

En France, Krépin Diatta et Jacobs de Monaco, tiennent le bon rôle dans le classement avec une place en Ligue des champions. En bas du tableau, la fin de saison est moins souriante pour Lorient de Bamba Dieng et Clermont du gardien Mory Diaw qui s'affrontaient pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Lorient qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine a terminé avec une démonstration de force. Les Lorientais se sont imposés sur le score sans appel (5-0) face à Clermont également relégué en L2. Entré en jeu, Bamba Dieng a apporté une contribution majeure en inscrivant un doublé à la 63e et à la 90e minute. Malheureusement, le temps va manquer pour un sixième but qui pouvait être synonyme de barrages.

En Italie, c'est Mbaye Niang qui s'est illustré ce dimanche avec Empoli en déplacement à Udinese (1-1) pour le compte de la 37e et avant dernière journée de la Série A. L'attaquant des Lions a ouvert le score avant que leur adversaire égalise quatre minutes plus tard. En inscrivant son 4e but, l'attaquant des Lions redonne à son équipe un petit espoir lors de la l'ultime journée qui sera décisif pour le maintien.