Ile Maurice: Un jeune «torturé» avant que la CID de Goodlands ne réalise qu'elle s'est trompée de suspect

Cette affaire fait couler beaucoup d'encre en ce moment et met en lumière les dangers d'interventions policières mal coordonnées et des graves conséquences qu'elles peuvent avoir sur des citoyens innocents. Un habitant de Pamplemousses, âgé de 21 ans, a porté plainte le 16 mai à l'Independent Police Complaints Commission en présence de ses avocats Mes Sanjeev Teeluckdharry et Anoup Goodary. Il allègue avoir été torturé par des limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands avant qu'elle ne réalise qu'elle se serait trompée de cible. «Pa bizin fer enn sinema ar sa bann dimal ou'nn gagne la, erer arive», aurait dit l'inspecteur au jeune homme avant de le relâcher.

La victime aurait été rouée de coups, agressée avec un tuyau d'arrosage, une matraque et un taser, entre autres, après son arrestation le 10 mai. «Zot inn atas mwa ar enn latab, zot dir mwa koze, mem to pann fer li osi, to pou bizin dir tomem. Zot inn bat mwa ziska mo zorey, mo labous, inn komans segne», nous confie le jeune homme. Les agents l'avaient accusé d'avoir commis une série de vols dans des autobus dans la région de Goodlands avec son frère de 17 ans. «Zot dir mwa kamera inn gagn mwa tou. Mo dir zot montre mwa kamera-la, zot refiz montre mwa ek zot dir mwa zot pe al rod mo frer osi dan lekol», raconte-til. Quelques heures plus tard, son frère est arrivé.

La mère déplore que les policiers soient allés récupérer son fils mineur dans un collège du Nord alors que ni la direction, ni la police ne l'a informée comme veut la procédure pour l'interpellation d'un mineur. «Mo'nn soke kan mo'nn ariv stasion. Mo ti pe al get mo gran garson, so kamarad kinn fer mwa kone lapolis inn aret li, kan mo'nn arive, mo garson 17 an ti osi laba, mo dir zot ou pran enn zanfan miner ou amenn li san inform kik paran, zot dir mwa madam ou kone komie miner fer 'case'», confie-t-elle. «Mo napa aksepte sa fason la mwa e sa kalite zot inn bat mo garson-la pou kitsoz li pann fer e mo garson pena okenn 'case' lapolis li», poursuit-elle.

Elle a emmené son fils aîné à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, où il a été hospitalisé avec le tympan endommagé et des difficultés à entendre. Le 13 mai, il a reçu sa décharge de l'hôpital et a été examiné par le Dr Satish Boolell le 15 mai. Dans son rapport, le médecin légiste à la retraite a noté des abrasions à la tête et à la bouche ainsi que de graves blessures à l'oreille gauche.

Le jeune homme, un électricien à temps partiel, se trouvait chez un ami à Goodlands et installait un appareil dans son autobus quand la police l'aurait embarqué par erreur. Par ailleurs, celle-ci a ensuite arrêté deux mineurs soupçonnés d'être impliqués dans le vol dont elle accusait le jeune homme.