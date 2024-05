Ile Maurice: Le rapport qui préconise la libéralisation du marché

Le leader de l'opposition, Shakeel Mohamed, a divulgué ce mardi 21 mai le rapport préconisant, entre autres, la libéralisation du marché de l'importation des médicaments, pour faire baisser les prix.

Intitulé "Socio-economic impact assessment to determine the feasibility of the adoption of the international exhaustion regime for trademarks by the Republic of Mauritius", il a été réalisé par Tutwa Consulting Group sous l'égide du Commonwealth.

C'est ce même rapport que le gouvernement n'a pas rendu public depuis sa soumission en novembre 2023 et que la ministre du Commerce, Dorine Chukowry, a refusé de déposer ce matin au Parlement.