Cameroun: Bome François - Suite à la pression, le promoteur se conforme

Le promoteur de ce baume, François Désiré Ekouma Ananga, est aux pas. L'opérateur économique était en conférence de presse ce 19 mai à Yaoundé, instance au cours de laquelle il s'est engagé à se conformer à la qualité, la sécurité et à l'innovation du produit populaire, Bome François, tout en soulignant qu'il n'entrera pas en rébellion avec l'Etat.

Cette rencontre avec les professionnels de média fait suite à la consultation tripartite : ministre de la Santé publique, président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun et le promoteur de Bome François. François Désiré Ekouma Ananga a mis les journalistes au même niveau des recommandations issues de cette rencontre. L'entreprise devrait s'engager à constituer un dossier complet pour se conformer à toutes les exigences réglementaires en vigueur.

Sur ce point, il dit travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour garantir que nos produits respectent les normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité ; à amélioration des processus de production : la production sera temporairement suspendue dans l'usine afin de mettre en place des processus de fabrication conformes aux normes les plus strictes. « Cette pause nous permettra de renforcer nos procédures et d'assurer la qualité de nos produits », se réjouit-il.

Le promoteur indique qu'un pharmacien expérimenté a déjà été recruté et l'équipe ; et que « la distribution du stock de Bome François en circulation va se poursuivre. Les consommateurs vont constater dans les prochains jours l'absence progressive des distributeurs et du produit sur le marché. En conformité avec le Ministère de la Santé publique, le Bome François reviendra sur le marché après l'obtention de l'Autorisation de mise sur le marché (Amm) et les autres agréments nécessaires à la fabrication, contrôle qualité et distribution ».

Il ajoute qu'après l'obtention de l'Amm, le Bome François ne sera plus vendu à la criée comme cela se fait en ce moment mais il va intégrer le circuit officiel. Les dispositions sont d'ores et déjà en train d'être prises pour se rassurer que le Bome François reste à proximité et à la portée de chaque citoyen. Il va se retrouver dans tous les centres de santé, les cliniques, les hôpitaux, les officines et tous les autres sites de distribution de médicaments légaux et qui seront retenues par le ministère de la Santé publique.

Les questions de journalistes ont été notamment orientées sur ces jeunes qui avaient trouvé un travail et qu'ils seront obligés « de rentrer au quartier ». A cette préoccupation, le promoteur déclare que son entreprise est déterminée « à contribuer à la réduction du taux de chômage élevé au Cameroun en offrant des opportunités d'emploi et de développement économique. Nous sommes fiers de compter plus de 3500 jeunes camerounais parmi nos distributeurs et producteurs, et nous sommes déterminés à continuer à investir dans la formation et le développement de nos employés pour garantir leur réussite et leur épanouissement professionnel ».

Outre cette question de conformité, le produit ne sera plus vendu tel qu'il se vend actuellement. L'entreprise annonce de nouvelles stratégies. Sauf que des journalistes redoutent que ces stratégies mettent en péril ces emplois directs et indirects.