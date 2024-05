Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Mai 2024

Ghana : Accident de la circulation - Un mort impliquant le cortège présidentiel

Le convoi du président Nana Akufo-Addo impliqué dans un accident de la route, le dimanche 19 mai 2024, a fait un mort et plusieurs blessés, sur l’axe Accra-Kumassi, rapporte, lundi, un communiqué de la présidence ghanéenne. L’accident s’est produit alors que le convoi revenait de Kumasi, où le président Akufo-Addo avait participé à une série d’événements au cours du week-end. Selon le communiqué, le bilan de ce drame fait état ‘’d’un mort, Kwesi Atta, l’un des chauffeurs des véhicules du convoi et de plusieurs blessés, notamment des agents de protection rapprochée et des policiers de la sécurité présidentielle’’, précise le texte sans plus de détails sur les circonstances de l’accident. Des véhicules du convoi ont été détruits dans l’accident où est sorti « indemne » le chef de l’Etat ghanéen qui a regagné Accra « à bord d’un avion militaire », précise le communiqué. (Source : Top News Africa)

Nigéria : Violence intercommunautaire - 40 morts dans une attaque armée

Selon la police de l'État du Plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Zurak et Dakai fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala, où la police dit avoir « neutralisé sept bandits ». Des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir, deux villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes, selon des habitants. Les autorités locales n’ont confirmé de leur côté que douze morts. Selon la police de l'État du Plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Zurak et Dakai fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala, où la police dit avoir « neutralisé sept bandits ». Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria, régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. ( Source : africanews)

Cote d’Ivoire : Développement économique - Le Groupe de la Banque mondiale présente son portefeuille et ses procédures aux patrons

Une équipe du Groupe de la Banque mondiale est allée à la rencontre du patronat à la Maison de l'entreprise à Abidjan-Plateau le 21 mai 2024, pour présenter les opportunités d'affaires contenues dans son portefeuille de projets en Côte d’Ivoire. À l'ouverture des travaux, Waly Wane, représentant la directrice des opérations, a expliqué que l'atelier devra permettre d'outiller les patrons tant pour soumissionner aux marchés de son institution que pour effectuer d'éventuels recours. Le traitement des dossiers des entreprises soumissionnaires a également fait l’objet de longs échanges qui ont permis aux patrons de se familiariser avec les exigences de l’institution financière internationale, notamment en matière de pièces à fournir, de transparence, et règlement éthique et moral. Pour sa part, Stéphane Aka Anghui, directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), a situé l’opportunité de la rencontre pour son organisation. (Source : Fratmat.info)

Bénin : Edition « Soir de Pentecôte »2024 à Parakou - Après le passage de Boni Yayi sur le podium, la police met fin au concert

La 3e édition du concert dénommé « le soir de la Pentecôte » a pris fin sur une note très peu gaie. Selon le site acotnou.com, juste après le passage du « chantre » improvisé l'ex-président de la République, Boni YAYI, sur le podium, l'esplanade de Hecm Parakou a été investi par des éléments de la police républicaine du commissariat du 3e arrondissement de la ville.Selon ce confrère, arrivé sur les lieux, le commissaire a gentiment intimé l'ordre aux organisateurs de mettre fin au spectacle qui venait de prendre son envol. Ce qui a été fait aussitôt et les spectateurs se sont vus obligés de vider les lieux avec déception. Faut-il le noter, les organisateurs avaient sollicité en vain l'autorisation de la mairie de Parakou pour que le spectacle se déroule à la place Tabéra comme les éditions précédentes.( Source : acotonou.com)

Guinée : En visite à Kigali- Le premier ministre Bah Oury aux guinéens vivant au Rwanda

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a rencontré ce lundi 20 mai 2024 la communauté guinéenne locale à Kigali dans l’enceinte conviviale de l’ambassade, inaugurée il y a quelques mois par le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya. Accompagné de l’Ambassadeur, Soumaila Savané et des membres de son cabinet, le Chef du Gouvernement a échangé avec nos compatriotes sur la vision d’une Guinée dynamique disposant de ressources naturelles et humaines nécessaires à l’accélération de son processus de développement. (Source : Aminata)

Rca : Pour leur contribution à la paix - L’onu honore 140 policiers Camerounais de la Minusca

En reconnaissance de leur contribution en tant que membres de la composante Police de l’ONU à la sécurisation de la ville de Bangui, 140 membres de l’Unité camerounaise de Police constituée de la Minusca, dont 20 femmes, ont reçu le 20 mai 2024 la médaille des Nations Unies.La cérémonie s'est déroulée en présence du Chef de la Composante Police de la Minusca, le Commissaire Général Christophe Bizimungu, et de l’Ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, Nicolas Nzoyoum. Christophe Bizimungu a reconnu « l’engagement et le dévouement », mais aussi « le professionnalisme dans la protection des civils », dont ont fait preuve les récipiendaires dans leurs zones de compétences. Des valeurs qui, selon le Chef de la Police de la Minusca, ont « contribué à la reconstruction de la paix, à la stabilisation du pays et à la promotion du principe de solidarité de l’Onu ». ( Source : abangui.com)

RD Congo : Après « le putsch manqué » - Les congolais sous le choc et Tshisekedi critiqué

Loin de ne susciter qu'un élan de sympathie à son endroit, la tentative de coup d’État en République démocratique du Congo, semble avoir réveillé les frustrations et les attentes des Congolais. Le Président Félix Tshisekedi Tchilombo est plus que jamais sous les feux de la critique quand aux difficultés d’ordre sécuritaire qu'il a toujours du mal à résoudre. (Source : Presse locale)

Sénégal : Audiences - Ousmane SONKO reçoit l’ambassadeur du Maroc à Dakar

Le Premier ministre a reçu, ce mardi 21, en audience l’ambassadeur du royaume du Maroc au Sénégal. Hassan Naciri, plénipotentiaire du roi Mouhamed VI au Sénégal, s’est entretenu avec Ousmane SONKO sur de nombreux sujets qui n’ont pas filtré. A noter que le royaume du Maroc étant le nouveau pays de résidence de Macky SALL. (Source : Walfadjri)