Congo-Brazzaville: Distinction - Sam Chilson, prix du public au festival « La route vers Yalta » 2024

Pour la toute première fois, le Congo a participé, grâce à l'artiste Sam Chilson, au festival international de musique « La route vers Yalta », organisé du 28 avril au 1er mai à Moscou en Russie. Arrivé jusqu'en finale, l'artiste n'a certes pas remporté de prix en compétition mais a été sacré Prix du sympathisant de la salle.

Initié en 2011, le festival « La route vers Yalta » réunit tous les ans les artistes du monde entier pour des spectacles sur la scène principale de Moscou, au Palais de congrès de Kremlin, devant près de 6 000 spectateurs. Pour cette édition, l'événement portait sur des chansons en lien avec la Deuxième Guerre mondiale pouvant être interprétées en russe, en chinois, en français ou n'importe quelle autre langue étrangère. Au total, 142 pays ont postulé cette année et seulement quinze artistes ont été sélectionnés.

Pour les pays d'Afrique, il s'agissait de l'Egypte, du Congo et de Madagascar. « Après avoir appris pour le festival, je m'étais rapproché de la Maison russe et j'avais été bien accueilli. J'ai déposé ce qu'il fallait et j'avais été appelé pour le casting. Nous étions nombreux et parmi ces artistes, j'étais surpris d'avoir été sélectionné pour représenter le Congo. Il y avait plusieurs conditions à remplir, il fallait préparer des chansons en russe et les traduire en français. En parallèle, apprendre quelques bases de la langue russe. Et c'est ce qui fut fait jusqu'à obtenir mon visa et aller en Russie », a relaté Sam Chilson, le 18 mai, lors du point de presse organisé à la Maison russe pour présenter sa distinction et faire le bilan de sa participation au festival.

Dans le même élan, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a déclaré : « Nous accompagnons les artistes pour faire leurs portfolios, filmer les vidéos de casting et postuler en ligne. C'était une surprise de découvrir que l'artiste Sam Chilson était présélectionné en ligne. Pour la deuxième étape, nous avions composé le dossier nécessaire pour que l'artiste soit bien représenté à Moscou. Avec grande joie, on a suivi les participations de l'artiste en ligne, sa demi-finale et on a appris en finale que notre artiste du Congo a remporté le prix des sympathisants de l'appui du public ».

Pour sa participation, Sam avait interprété une chanson en kikongo, dans le style « Kilombo », puis une autre dans le genre classique en français, parlant d'un militaire qui quitte la terre russe pour aller se battre; laissant derrière lui sa femme et lui promettant de revenir malgré le risque que représente la guerre. « On a eu que quatre jours de préparation pour la finale, ça n'a pas été facile. C'était des nuits d'insomnie, de travail très dur. Remporter le prix de la personne la plus aimée du public a été un honneur pour moi d'avoir valablement représenté le Congo mais aussi la Maison russe. Ce festival a été une sacrée belle expérience », a fait savoir l'artiste.

À travers l'expérience de Sam Chilson, Maria Fakhrutdinova a profité de lancer un vibrant appel aux artistes, qu'importe leur domaine. « À tous les artistes et jeunes talents congolais, n'hésitez pas à postuler pour des festivals et compétitions internationales en Russie, parce que la Maison russe sera toujours disponible pour vous aider et vous accompagner. On peut vous aider avec les dossiers, portfolios... afin que votre talent soit dévoilé à international », a-t-elle fait savoir.

Notons que Sam Chilson est un artiste, musicien, interprète et compositeur. C'est en 2009 qu'il fait ses premiers pas dans la musique en tant que batteur folklorique dans un groupe de Kilombo, avant de rejoindre la chorale et plus tard l'Ecole des beaux où il a pu affiner son talent. Le festival « La route vers Yalta» est son premier à l'international. Il espère continuer dans la même lancée afin de promouvoir son art dans d'autres pays.