Afrique: Une liste de 28 Diables rouges pour affronter le Niger et le Maroc

Isaac Ngata, le sélectionneur des Diables rouges du Congo, a annoncé une liste de 28 joueurs en vue des 2e et 3e journées des éliminatoires du Mondial 2026 face au Niger et au Maroc (6 et 11 juin).

Si on ne sait pas encore où se joueront les deux rencontres, on connaît désormais le casting. Et il est intéressant avec la présence de sept nouveaux joueurs dont le jeune Rabby Nzingoula, qui a délivré sa première passe décisive, pour sa première titularisation en Ligue 1, le défenseur congolais né en Ukraine, Mark Mampassi, qui évolue en Belgique ou encore Ravière Otanga, pensionnaire du championnat ghanéen.

Notons également la présence de quatre éléments issus du championnat local, le Stellien Wamba, les Interistes Loemba et Likibi et le Fauve du Niari Moussavou.

Au rayon des absences, celle de Thievy Bifouma, dont la cote de popularité est inversement proportionnelle à son rendement sportif des derniers mois, ou encore de Gabriel Charpentier, vont faire couler de l'encre.

On croise les doigts en ce qui concerne Antoine Makoumbou, forfait lors des deux dernières journées de Série A en raison d'une blessure au genou.

Dans la lignée rassemblement d'Orléans, en mars, Isaac Ngata semble miser sur une nouvelle dynamique de groupe pour relancer une équipe dernière de son groupe E après sa défaite 2-4, en Zambie.

Gardiens : Melvin Douniama (Paris FC 2/6e division/France), Owen Matimbou (US Orléans/3e division/France), Trey Vimalin (Fleury 91/4e division/France), Christophe Wamba (Etoile du Congo).

Défenseurs : Yhoan Andzouana (DAC Dunajska Streda/1re division/Slovaquie), Loick Ayina (Ross County/1re division/Ecosse), Emmerson Illoy-Ayyet (FC Ural/1re division/Ecosse), Mark Mampassi (Courtrai/1re division/Belgique), Christ Makosso (RWDM/1re division/Belgique), Bryan Passy (Hapoel Tel Aviv/1re division/Israël), Ravy Tsouka Dozi (AEL Limassol/Chypre/1re division).

Milieux : Durel Avounou (CR Cluj/1re division/Roumanie), Fred Dembi (Red Star/3e division/France), William Hondermarck (Northampton Town/3e division/Angleterre), Tsoumou Likibi (Inter Club), Chandrel Massanga (Hatayspor/1re division/Turquie), Gaïus Makouta (Boavista/1re division/Portugal), Antoine Makoumbou (Cagliari/1re division/Italie), Rabby Nzingoula (Strasbourg/1re division/France), Ravière Otanga (Heart of Oak/1re division/Ghana).

Attaquants : Jason Bahamboula (Valmiera/Lettonie/1re division), Mons Bassouamina (Pau/2e division/France), Archange Bintsouka (FK Partizani/1re division/Albanie), Sylver Ganvoula (Young Boys de Berne/1re division/Suisse), Alain Ipiélé (FC Martigues/3e division/France), Christopher Ibayi (Ajaccio/2e division/France), Inno Loemba (Inter Club), Dechan Moussavou (AC Léopards).