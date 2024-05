Afrique: La protection des zones humides est essentielle pour lutter contre la perte de biodiversité

De la communauté locale à la communauté mondiale : l'implication de multiples parties prenantes pourrait améliorer la gouvernance de la biodiversité et accélérer les progrès.

L'Afrique est confrontée à un défi de taille : la riche biodiversité du continent, qui alimente son économie et la protège du changement climatique, est en déclin.

D'ici la fin du siècle, le changement climatique pourrait à lui seul entraîner la disparition de plus de la moitié des différentes espèces d'oiseaux et de mammifères d'Afrique. Il pourrait également entraîner une réduction de 20 à 30 % de la productivité des lacs et une diminution significative des espèces végétales.

Mais il ne peut y avoir de discussion sur la biodiversité sans discussion sur les zones humides.

Les zones humides sont des écosystèmes d'une incroyable biodiversité qui abritent un large éventail de flore et de faune dont nous dépendons. Les zones humides fournissent de la nourriture et de l'eau douce, ainsi que des emplois et des services aux habitants locaux. Elles protègent les communautés des inondations et des tempêtes, et atténuent même les effets du changement climatique.

Malgré ces avantages, l'humanité détruit les zones humides à un rythme alarmant.

En réponse à cette crise de la biodiversité, de nombreuses nations africaines travaillent activement à la mise en oeuvre de stratégies et de plans d'action nationaux en matière de biodiversité afin d'atteindre les objectifs du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming et de Montréal.

Bien que les avancées globales restent difficiles, des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines, tels que la reconstitution des espèces menacées et la gestion efficace des zones humides protégées.

Efforts de conservation au niveau international

Les pays prennent des mesures proactives pour préserver et restaurer les zones humides et se rallient à des engagements tels que la convention de Ramsar sur les zones humides. Des citoyens, des ONG, des gouvernements et des institutions internationales s'efforcent d'inverser les tendances destructrices actuelles.

En Afrique de l'Ouest, la Gambie et le Sénégal sont confrontés aux défis de la perte d'habitat et du déclin de la biodiversité. Leurs efforts de conservation transfrontaliers ont abouti à la protection de la zone humide d'importance internationale de Niumi-Saloum, un site Ramsar qui s'étend sur les deux pays et qui constitue une zone critique pour la biodiversité.

Cette collaboration a permis une meilleure gestion des divers écosystèmes du site, qui comprennent des forêts de palétuviers et une faune variée, comme les oiseaux migrateurs et le lamantin d'Afrique de l'Ouest.

Le Gabon a bénéficié d'initiatives de la Banque mondiale qui ont renforcé les efforts de conservation dans les parcs et les zones humides forestières. Ces projets ont permis de développer les connaissances en matière de conservation, d'améliorer les systèmes de surveillance et de promouvoir des comportements éco-responsables, réduisant ainsi de manière significative les activités illégales telles que la pêche et le braconnage.

En Afrique du Sud, une subvention du FEM au parc de la zone humide d'iSimangaliso a non seulement amélioré la fonction écologique du parc, mais a également stimulé les opportunités économiques pour les communautés environnantes. L'initiative a permis de créer des emplois, de faciliter la formation commerciale et de préparer les dirigeants à une gestion efficace des ressources.

Les efforts de conservation du Mozambique, soutenus par le programme MozBio, se sont concentrés sur la protection de divers habitats, notamment les récifs coralliens et les parcs nationaux. Le programme a impliqué des milliers de bénéficiaires, promouvant l'implication de la communauté dans la conservation et augmentant l'investissement privé.

Le pouvoir de la conservation menée par les communautés

Les institutions financières internationales et les gouvernements, comme au Gabon et en Afrique du Sud, ont fourni des fonds pour la gestion durable des zones humides. Cependant, c'est au niveau local que réside la véritable force.

En Angola, l'environnementaliste Fernanda Samuel est devenue une figure clé des efforts de conservation grâce à son travail avec l'ONG OTCHIVA. Son engagement a débuté en 2016, motivé par la disparition alarmante des flamants roses dans sa ville natale en raison de pratiques de construction destructrices. Elle a fait partie de la première cohorte Women Changemakers in the World of Wetlands en 2024, et son mouvement a inspiré des jeunes à travers le continent.

La situation dans le bassin de la rivière Achwa en Ouganda est tout aussi préoccupante. Au cours des deux dernières décennies, la région a perdu de vastes zones humides, dont 20 % sont aujourd'hui considérées comme dégradées. Cette situation a incité deux femmes de la région, Apio Kevin et Aol Dorcus, à aller de l'avant et à créer des initiatives de conservation qui sont un exemple de gestion durable des ressources menée par la communauté.

À Madagascar, les efforts de conservation au niveau local ont également gagné en importance. Kivalo, dirigé par Justin Rakotomanahira, est un exemple de la manière dont les efforts communautaires peuvent contribuer à la restauration durable des palétuviers.

Cette communauté a transformé 56 hectares de terres stériles en un havre de biodiversité, ce qui a facilité l'accès à l'eau potable et amélioré l'assainissement, tout en renforçant les avantages économiques tirés des forêts de palétuviers locales.

De l'ingéniosité locale aux solutions globales

Les communautés locales, souvent les plus touchées par la perte de biodiversité, sont au coeur de cette lutte. Leurs connaissances locales et leur intérêt direct pour leur environnement naturel font d'elles de puissants agents du changement.

Des personnes comme Fernanda Samuel et des ONG comme OTCHIVA inspirent un public mondial et prouvent que des efforts dévoués peuvent entraîner un réel changement.

Alors que les pays africains sont confrontés à des défis importants en termes de perte de biodiversité, des efforts concertés - comme ceux-ci - aux niveaux local, national et international contribuent à préserver le patrimoine naturel du continent.

Ces initiatives soulignent l'importance cruciale d'une gouvernance adaptée, de l'implication des communautés et du soutien international pour relever les défis environnementaux.

Une approche plus solide impliquant de multiples parties prenantes à tous les niveaux pourrait améliorer la gouvernance de la biodiversité et accélérer les progrès. Cette approche pourrait intégrer la valeur des connaissances locales et autochtones et permettre à ces experts de travailler en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales et les organisations internationales.

Grâce à la Convention sur les zones humides, en collaboration avec la Convention des Nations Unies sur la biodiversité et d'autres partenaires, la gestion durable et la protection des zones humides - cruciales pour la biodiversité et l'humanité - sont possibles. Mais seulement si nous travaillons main dans la main pour y parvenir.

Musonda Mumba est Secrétaire générale de la Convention sur les zones humides et possède plus de 25 ans d'expérience mondiale en matière de gestion de l'environnement et de développement durable. Elle est titulaire d'un doctorat en conservation des zones humides et en hydrologie de l'University College London, au Royaume-Uni.