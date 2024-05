Angola: Le pays a environ 50 milliards de barils de pétrole à explorer

Luanda — Le pays dispose d'un potentiel d'environ 50 milliards de barils de pétrole à explorer, dont près de 10 milliards ont déjà été découverts, selon l'administrateur exécutif de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Ana Miala.

Se confiant à la presse, en marge du premier Forum d'Exploration Offshore, qui a débuté mardi, à Luanda, elle a déclaré que ce potentiel, constaté par une étude réalisée récemment, nécessite davantage d'investissements pour être exploré et rendre le marché du brut angolais de plus en plus compétitif.

Outre la disponibilité du pétrole à explorer, la responsable a également souligné l'existence d'une stabilité contractuelle et de lois appropriées comme autres facteurs qui encouragent l'attraction de nouveaux investissements dans ce secteur.

Ana Miala a rappelé que le secteur a atteint son pic de production en 2008, année au cours de laquelle il a enregistré un million 900 mille barils par jour, un chiffre qui est tombé à un million 100 mille en 2014.

Selon l'ANPG, la production pétrolière de l'Angola en avril dernier était de 32 millions 206 mille 719 barils, correspondant à une moyenne journalière d'un million 73 mille 557 barils de pétrole, contre un million 129 mille 395 barils prévu.

Toujours dans le cadre de l'exploration pétrolière, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a souligné l'augmentation de la production comme un sujet d'actualité dans l'agenda de l'ANPG.

Selon le gouvernant, le pays a encore beaucoup de bonnes choses à explorer, tant dans le bassin de Kwanza que dans les bassins du Congo et de Namibe, appelant les hommes d'affaires à profiter des opportunités offertes par le secteur.

L'ANPG veut atteindre plus de 50 blocs pétroliers d'ici 2025

L'augmentation de 32 à 50 blocs d'exploration pétrolière et gazière, d'ici 2025, constitue l'un des objectifs de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants, en vue de renforcer la production pétrolière en Angola.

Selon le président du Conseil d'Administration de l'ANPG, Paulino Jerónimo, ce défi fait partie de l'engagement de l'Exécutif à développer ce secteur et à accroître l'exploration pétrolière dans le pays.

Il a rappelé que ces dernières années, le Gouvernement angolais a mis en oeuvre des réformes considérables pour améliorer l'environnement des affaires, en mettant l'accent sur la modification de la législation et la création de l'ANPG elle-même, rendant le secteur plus attractif pour les investissements.

Pour le responsable, ces actions reflètent la vision de l'Angola, d'augmenter la production de manière durable et de créer un environnement commercial stable.

Concernant la tenue du Forum d'Exploration Offshore, qui se déroule jusqu'à ce mercredi (22), il s'agit d'un événement qui vise à consulter les investisseurs nationaux et étrangers opérant en Angola, à rendre l'environnement des affaires plus attractif aux investissements, ainsi qu'à rendre le pays de plus en plus compétitif.

Au cours de ce forum de deux jours, promu par l'ANPG, des experts des pays comme les États-Unis d'Amérique et la Norvège, ainsi que des hommes d'affaires nationaux et internationaux débattront, analyseront et identifieront les meilleures pratiques pour l'exploration pétrolière et gazière dans l'offshore angolais.

L'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants, créée en 2019 par décret présidentiel n° 49/19, du 6 février, est le résultat du programme de réorganisation du secteur pétrolier en Angola, devenant le Concessionnaire national, fonction auparavant détenue par la Sonangol.

En tant que Concessionnaire National, l'ANPG a pour mission de réguler, superviser et promouvoir l'exécution des activités pétrolières dans le domaine des opérations et des contrats dans le secteur du pétrole, du gaz et des biocarburants.