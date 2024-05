Angola: La capacité de stockage de carburant dépasse 600 mille tonnes métriques - IRDP

Luanda — L'Angola dispose d'une capacité de stockage de combustible liquide d'environ 675 mille 968 tonnes (MT), avec un volume d'acquisition pour le marché intérieur, au cours des six dernières années, d'environ 21 mille 241 MT.

Les données ont été présentées mardi, à Luanda, par le directeur général de l'Institut de Régulation des Dérivés Pétroliers (IRDP), Luís Alves Fernandes, lors de la conférence de bilan des activités du 6ème anniversaire de l'institution.

Le responsable a présenté un rapport sur le travail réalisé par l'organisme et a souligné certains domaines comme principales opportunités pour les investisseurs potentiels dans le secteur.

Il a fait savoir que, au cours de la période en question, 11.669 (onze mille six cent soixante-neuf) autorisations ont été délivrées pour l'importation d'huiles et lubrifiants, 6.523 pour la commercialisation et 5.146 pour la consommation, ce qui correspond à 56% et 44 %, respectivement.

En ce qui concerne les Postes d'approvisionnement (PA), il a indiqué qu'à la fin du premier trimestre de cette année, l'existence de 900 PA en état opérationnel a été enregistrée.

Concernant les opportunités d'investissement, Luís Fernandes a énuméré la construction et l'exploitation d'installations de stockage et d'oléoducs, de gazoducs, de réseaux et de dérivations, l'installation de gaz canalisés et la construction d'usines de lubrifiants.

Il comprend également la construction et l'exploitation d'installations de remplissage de bouteilles de gaz conteneurisées, ainsi que la promotion de la construction de Postes d'approvisionnement, afin de garantir la capacité de distribution de carburant dans toutes les municipalités d'ici 2027.

D'autre part, le directeur de l'IRDP a souligné l'investissement de l'Exécutif angolais dans des projets de réduction des importations de carburant, avec des dépenses annuelles d'environ 2 milliards de dollars (1 dollar équivaut à 847 Kwanzas).

Il a évoqué le "lancement" de la construction de trois raffineries, à savoir Cabinda (2024), Soyo (2028) et Lobito (2026), conçues pour traiter respectivement 60 mille, 100 mille et 200 mille barils/jour.

«En fonction des besoins, le pays dépense chaque année environ 2 milliards de dollars pour importer des carburants, l'accent étant mis sur le diesel et l'essence. Nous pensons qu'avec ce volume, l'autosuffisance en produits dérivés produits localement est garantie et réduit donc l'importation de produits », a-t-il conclu.