Angola: Le pays enregistre une dette publique supérieure à 50 milliards

Luanda — La dette publique est passée de 34,3 milliards de Kwanzas, en décembre 2022, à 53,1 milliards de Kwanzas, en décembre 2023, en grande partie à cause de la dépréciation de la monnaie nationale, a rapporté mardi, à Luanda, le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

En présentant les données macro-économiques sur les finances publiques du pays, à l'ouverture de la 3ème édition de la conférence économique nationale "Perspectives économiques de l'Angola 2024", le gouvernant a dit qu'en matière de finances, on estime que les comptes fiscaux aient enregistré, l'année dernière, un déficit mondial de 2,2% du produit intérieur brut (PIB) et un excédent primaire de 4,3 pour cent.

Pour contrer ce scénario, le ministre d'État a expliqué que l'Exécutif avait adopté un ensemble de mesures pour stimuler l'économie et accroître son potentiel de croissance, en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, la protection et la création d'emplois et l'augmentation de la compétitivité des produits "Made in Angola".

Selon le gouvernant, malgré les risques et les défis actuels centrés sur le comportement des prix, la pression sur la monnaie, l'accès au crédit et la suppression progressive des subventions non productives, les prévisions pour 2024 sont positives.

A cet égard, il a souligné que l'économie nationale devrait connaître une croissance d'environ 3%, influencée par la croissance de près de 5% du secteur non pétrolier, ce qui devrait compenser la contraction attendue du secteur pétrolier et gazier de 3,2%.

Il a fait savoir que le pays importait chaque mois environ 200 millions de dollars de produits alimentaires, principalement des produits tels que le riz, le sucre, le poulet, le blé et l'huile de cuisson.

Concernant la disponibilité des prix et des produits importés, il a affirmé que ceux-ci dépendent du niveau de l'offre et des marchés internationaux, de la disponibilité des devises étrangères et du taux de change sur le marché intérieur.

À ces facteurs s'ajoutent le coût du fret et de l'assurance du transport international, ainsi que les conditions opérationnelles et financières permettant aux importateurs locaux d'accéder aux marchés étrangers.

Il a indiqué que cette situation s'aggrave en raison de la forte dépendance à l'égard d'un seul bien d'exportation, notamment le pétrole brut.

Selon le ministre d'État, le niveau général des prix a augmenté, avec une inflation passant de 13,86% en 2022 à 20,01% fin 2023, largement influencée par la catégorie des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées.

Il a expliqué que l'inflation cycliquement élevée dépend du comportement des prix des aliments, qui "en Angola représentent environ 60% du panier typique de produits et services consommés par notre population".

"Il est crucial d'augmenter la production nationale pour garantir la sécurité alimentaire et profiter des autres opportunités que ce développement apportera à l'économie", a souligné le ministre.

Dans ce but, a-t-il dit, l'Exécutif a renforcé, dans cet OGE, l'allocation budgétaire de 150 milliards de kwanzas pour le Ministère de l'Agriculture et des Forêts, ayant récemment augmenté 50 milliards de kwanzas pour permettre la relance et normaliser le fonctionnement des instituts agricoles, ainsi que pour le lancement du projet de construction du Centre de Biotechnologie du Café.

La IIIe Conférence sur les perspectives économiques de l'Angola (AEO) s'est déroulée sous le thème « Sécurité alimentaire : réalité, défis et opportunités », promue par le ministère du Plan, en partenariat avec la revue Economia & Mercado.

Il y a eu deux panels au cours desquels des sujets liés au « développement économique 2023 et aux perspectives macro-économiques pour 2024 » et aux « stratégies de promotion de la production alimentaire » ont été abordés.