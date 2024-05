Angola: Une députée contre les mutilations génitales féminines

Luanda — La députée angolaise Luísa Damião a déclaré mardi, à Johannesburg, en Afrique du Sud, que la mutilation génitale féminine est une violation flagrante des droits humains fondamentaux.

La parlementaire angolaise s'exprimait lors du débat de la Commission du développement humain et social et des programmes spéciaux du Forum parlementaire de la SADC sur "l'éradication des mutilations génitales féminines dans la région".

Elle a déclaré que cette pratique porte gravement atteinte à la santé et à l'intégrité physique, psychologique et sexuelle des femmes et des jeunes filles.

Luísa Damião, également membre effectif du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), où elle siège à la commission du développement humain et social et des programmes spéciaux, a souligné que cette pratique est préjudiciable à la santé sexuelle et génésique et constitue une "violation de l'éthique médicale".

Elle a souligné qu'il s'agit également d'une forme de "violence fondée sur le genre", qui ne devrait pas être traitée indépendamment d'autres formes de violence à l'encontre des femmes et des filles, ou d'autres pratiques néfastes, telles que les mariages précoces et forcés.

Selon elle, pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, il est nécessaire de s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité entre les sexes et d'œuvrer en faveur de l'émancipation sociale et économique des femmes.

La responsable a plaidé pour une tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines en présentant des initiatives législatives et en multipliant les campagnes d'éducation et de sensibilisation au sein des communautés.

Elle a souligné que cette campagne devrait également impliquer les médias et les partenaires sociaux.

Luísa Damião a insisté sur la nécessité d'investir d'urgence pour atteindre la cible fixée dans les objectifs de développement durable, à savoir l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici 2030.

Angola

La parlementaire a déclaré qu'en Angola, le décret présidentiel 222/13, qui approuve la politique nationale pour l'égalité et l'équité entre les sexes, défend les droits fondamentaux des femmes et des filles, soulignant que les mutilations génitales féminines sont interdites dans le pays.

La parlementaire a indiqué qu'à titre de prévention, l'Angola criminalise cette pratique dans son code pénal.

Elle a ajouté qu'il existe des mécanismes de suivi pour dénoncer ces pratiques néfastes, qui sont une manifestation extrême de l'inégalité entre les hommes et les femmes et qui doivent être combattues.

La Journée internationale pour la tolérance zéro des mutilations génitales féminines est célébrée le 6 février. Cette date a été mise en oeuvre par la résolution 67/146 de l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2012.