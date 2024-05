Angola Cable prévient le vandalisme des câbles sous-marins

Icolo e Bengo (Angola) — La multinationale de télécommunications, technologies et connexions Angola Cable développe des actions de sensibilisation auprès des pêcheurs sur la côte maritime de Sangano, dans la municipalité de Quiçama, pour la préservation des câbles sous-marins.

A cet effet, les techniciens d'Angola Cable ont rassemblé ce mardi, au point de connexion des câbles SACS et WACS, sur la plage de Sangano, des pêcheurs et des membres de la Commission des résidents de cette zone, pour non seulement les sensibiliser sur les conséquences de la destruction de ces câbles, mais également sur les avantages économiques et sociaux de la fonctionnalité de cet équipement.

Les deux câbles sous-marins à fibres optiques, SACS (South Atlantic Cable System) et WACS (West Atlantic Cable System), relient l'Angola au Brésil, l'Afrique du Sud et Londres, souvent endommagés par l'ancrage de grands navires et la pêche au chalut, qui involontairement s'accroche au réseau des câbles, provoquant des dégâts.

Selon le technicien des opérations et de maintenance des câbles sous-marins d'Angola Cables, João Massuquinina, l'Angola a connu des ruptures de câbles en 2015 et 2018, en raison d'un prétendu contact permanent avec les roches du fond marin.

Pour cette raison, il a exhorté les pêcheurs opérant dans cette zone à cesser de pêcher, s'ils sentent le filet coincé, et l'option de l'abandonner serait la bonne pour éviter d'éventuels dommages aux câbles, afin de préserver leur vie, ils transportent du courant électrique.

%

Au nom des pêcheurs, Janito Júlio a suggéré l'installation de bouées de signalisation, pour permettre d'identifier les câbles, ce qui impliquerait la suspension de la pêche dans la région signalée.

De son côté, la directrice de la communication, Rosema Matias, a affirmé l'existence d'un plan visant à limiter les activités de pêche le long de cette côte, pour la sécurité et la longévité des câbles.

Il existe plus de 300 câbles sous-marins dans le monde qui se connectent aux centres de données, garantissant ainsi des communications efficaces.