Angola: Un ministre d'Etat participe à un événement de haut niveau sur la gouvernance électronique

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, participe mercredi (22), à un événement de haut niveau sur la gouvernance électronique, promu par l'Académie d'e-Gouvernance, dans la ville de Tartu (Estonie).

Selon une note à laquelle l'Angop a eu accès, cet événement se distingue comme l'un des principaux forums internationaux dédiés à la mise en oeuvre des politiques publiques de transformation numérique.

Durant son séjour en Estonie, du 20 au 24 mai, le ministre Adão de Almeida réalise un programme de travail qui comprend des rencontres avec les entités locales responsables des politiques d'e-gouvernance et de transformation numérique.

L'Estonie est reconnue dans le monde entier pour avoir le taux de numérisation des services publics le plus élevé, constituant ainsi un exemple mondial en la matière.

La délégation angolaise comprend le secrétaire du Président de la République pour la Réforme de l'État, Pedro Fiete, le directeur général de l'Institut de Modernisation Administrative (IMA), Meick Afonso, ainsi que des hauts cadres du Ministère des Relations Extérieures et de la Maison Civile du Président de la République.

En plus de prendre la parole à l'événement sur la gouvernance électronique, le ministre d'État Adão de Almeida a participé ce mardi (21), à l'Africa Business Forum.

Cette rencontre, organisée par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Estonie, a réuni des dirigeants africains pour discuter de la gouvernance électronique et de la transformation numérique, dans le but d'explorer les opportunités émergentes du marché numérique africain, de l'énergie verte et des solutions numériques pour la modernisation administrative.

Selon le document, l'un des points forts de l'agenda du ministre d'État Adão de Almeida est la signature, prévue mercredi, d'un protocole d'accord entre l'IMA d'Angola et l'Académie d'e-Gouvernance d'Estonie.

Ce mémorandum vise à consolider la coopération bilatérale dans le domaine de la gouvernance électronique, renforcée en mars de cette année lors de la visite du Président de la République d'Estonie, Alar Karis, en Angola.

À propos de l'Académie de gouvernance électronique

L'Académie d'e-Gouvernance est une institution de référence dans la promotion et la mise en oeuvre de politiques de transformation numérique et de gouvernance électronique, offrant un soutien technique et des conseils à plusieurs pays.

À propos de l'Institut pour la modernisation administrative (IMA)

L'IMA est responsable de la coordination et de la mise en oeuvre des politiques de modernisation administrative en Angola, visant à accroître l'efficacité et la transparence des services publics grâce à la numérisation.