Gabon: Appel à la transparence et à la responsabilité dans la gestion du secteur agricole

Nous accueillons avec joie cette nouvelle initiative, mais il est important d'appeler à plus de lucidité et de rigueur. L'IGAD existe depuis 32 ans (1992 année de création), mais où sont les résultats concrets ? Qui peut nous dire aujourd'hui combien de milliards ont été investis dans cette structure et où sont les bilans annuels ? Cette même structure (IGAD) a géré le PRODIAG (Projet de développement des investissements agricoles du Gabon) qui avait une enveloppe de plusieurs milliards de FCFA.

Il y a eu également le PNSA (2010/2014) qui était un programme quinquennale de sécurité alimentaire et là encore, des milliards et aucun résultat. Au passage, il y a eu également les fameuses 6 fermes agricoles et toujours aucun résultat et des milliards engloutis.

Des projets conduits par le ministère de l'Agriculture. il y a eu des masses comme cité plus haut et ne pas également oublier l'un des projets phare qui pour moi a permis d'avoir un début de résultats et a permis le développement de la filière manioc le PDAR 1 qui été managé par notre compatriote « Serge Abessolo » et malheureusement notre compatriote malgré les résultats positifs et les recommandations en sa faveur des bailleurs, il n'a pas été reconduit comme Coordonnateur par le ministère de l'Agriculture et la suite de la deuxième phase du PDAR 2 un cuisant échec.

Je vous démontre par là que le secteur agriculture a toujours été au centre des programmes des différents gouvernements, mais malgré les milliards investis par le contribuable gabonais et les différents bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, l'AFD, la FAO, le FIDA, le PNUD, la BAD, il n'y a eu aucun résultat.

Depuis les années 2000 à 2024, vous constaterez que nous avons à la manoeuvre dans ce ministère, les mêmes acteurs qui ont occupé les différents postes de responsabilités dans différentes directions, cabinets ministériels, coordonnateurs et point focaux des différents projets. C'est pourquoi, face à ce que je qualifierais d'échec, je pose juste une question à mes contradicteurs : où sont les résultats des milliers de projets initiés et financés à coup de centaine de milliards de FCFA ? Il est aussi important de noter que ce sont des fonctionnaires et ils perçoivent un salaire mensuel pour qu'elle résultat ???

Les Gabonais continuent de s'interroger, particulièrement sur le Programme Graine, qui était géré par la SOTRADER SA en partenariat public-privé avec Olam, avec à sa tête, un Directeur générale gabonais et un coordonnateur national également gabonais. Qu'en est-il de ce programme ? Pourquoi n'y a-t-il pas de bilan de la part du DG et du coordonnateur national dont la mission était de veiller scrupuleusement aux intérêts du Gabon ???Il nous faut des bilans afin de comprendre les raisons des différents échecs malgré les investissements colossaux. Pourquoi le peuple gabonais doit subir cette situation ?

Malgré les investissements importants, pourquoi ne voit-on pas de résultats concrets ? Cette situation nous interpelle et nous nous demandons ce qui se passe réellement.

Notre préoccupation s'accroît et le doute s'installe lorsque nous constatons qu'il y a quelque mois, un conseil des ministres a nommé notre compatriote, Aubert Ndjila au poste de Directeur général de la SOTRADER SA, avec M. Ngomo Samson comme Président du Conseil d'Administration. Cependant, plusieurs mois se sont écoulés depuis l'installation de cette équipe par le ministre en charge du secteur agricole. Pourtant, cette entreprise avait été dissoute par son COPIL en 2019, les archives du journal sont là, Gabon Média Time a fait de nombreux articles sur le sujet signé par Harold Leckat, éminent journaliste gabonais.

Aujourd'hui, la SAEG est sur la table, mais où est la transparence dans cette affaire ? Nous avons peur que cela ne conduise malheureusement à un énième éléphant blanc si des mesures ne sont pas prises rapidement par la plus haute autoriét. J'invite humblement le Président de la transition, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à échanger avec les agripreneurs gabonais. C'est nous qui sommes sur le terrain et nous nous battons avec la force de Dieu. Il est important qu'il nous donne cette opportunité qui nous permettra de mettre toute la lumière dans notre secteur. L'agriculture est un enjeu hautement stratégique et l'histoire nous enseigne que la faim à fait tomber des empires et la vie chère qui sévit actuellement dans notre pays met en mal notre vivre ensemble.

Au moment où nous parlons de la restauration des institutions, il est important que la politique des nominations soit revue dans notre pays pour ne pas tuer nos espoirs.

Je crois fermement au changement, je crois en la capacité du Président Brice Clotaire Oligui Nguema avec à ses cotés, les membres du CTRI, à contribuer de manière significative, au développement de notre Gabon. Mais excellence Monsieur le Président, la SAEG ne doit pas être un énième éléphant blanc gérée par ceux-là qui depuis l'an 2000 à nos jours, polluent le secteur agricole au Gabon.

Je crois à cet essor vers la félicité