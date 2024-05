Sénégal: Offres d'Internet - Sonatel lance la Magic Box 5G d'Orange au pays

Après avoir lancé le pilote commercial de la 5G d'Orange le 6 mars dernier, Sonatel officialise ce 21 mai le lancement de ses offres de connectivité très haut débit Fixe 5G pour les clients résidentiels. Selon un communiqué de presse de l'opérateur, Magic Box est la nouvelle gamme d'offres internet fixe illimitée sur la 5G destinée aux ménages.

« La Orange Magic Box 5G offre le choix entre deux offres avec des vitesses de connexion allant jusqu'à 50 Mbps et à partir de 19.900 FCFA / mois. Les usages seront en accès illimité avec une réduction du débit au-delà de certains volumes. La 5G offre non seulement des vitesses de connexion plus rapides, mais aussi une connectivité plus puissante et fiable. Orange ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans divers domaines tels que l'éducation, la santé et l'économie. Nous mettons toujours l'accent sur l'humain et l'inclusivité et plaçons ainsi les besoins des Sénégalais au coeur de cette avancée technologique », explique-t-on.

Selon la même source, la 5G d'Orange offre des vitesses de téléchargement et de streaming inégalées, ainsi qu'une réactivité accrue pour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l'e-éducation et bien d'autres. Au Sénégal, la 5G démarre avec Orange et c'est vous, étudiants, startupers, entrepreneurs, agriculteurs, éducateurs, médecins, sportifs, gamers, artistes, designers, hommes et femmes du Sénégal qui avez désormais la possibilité de libérer tout votre potentiel.

« Le lancement de la 5G au Sénégal nous donne l'opportunité de continuer dans la lancée, de baisse régulière des tarifs de connexion. C'est donc avec une immense fierté que nous lançons aujourd'hui la Magic box qui offrira aux clients qui sont des zones non encore fibrées ou saturées en ADSL, une connexion illimitée comme avec la Fibre optique ou l'ADSL à partir de 19.900 F », a déclaré le Directeur général de Sonatel, Sékou Dramé lors du lancement de la 5G.

Selon lui, à partir du 1er juin, Orange va révéler ses offres 5G pour le mobile. Il a affirmé que d'ores et déjà les clients qui souscriront à nos offres 5G bénéficieront de tarifs plus avantageux comparés à nos offres sur la 4G.