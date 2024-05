Congo-Kinshasa: Le Kwilu dispose désormais de son centre d'intelligence épidémiologique

Le chef de division provinciale de la santé (DPS) du Kwilu, Jean-Paul Matela, lancé mardi 21 mai à Bandundu le centre d'intelligence épidémiologique pour la province du Kwilu.

D'après le Dr Jean Paul Matela, ce centre utilise une nouvelle technologie, qui va consister à collecter en temps réel les informations sanitaires en provenance de toutes les aires de santé, via des tablettes, les analyser, les traiter en vue de donner une réponse appropriée le plus vite que possible aux problèmes de la santé publique.

Equipé d'ordinateurs et d'autres équipements nécessaires pimpant neuf, ce centre d'intelligence épidémiologique va fonctionner 24 sur 24 heures.

Au moins sept personnes, qui ont été formées pendant trois semaines, vont travailler de manière permanente dans ce centre, a déclaré le chef de division provincial de la DPS Kwilu.

Jean-Paul Matela explique son importance :

"Nous lançons le centre d'intelligence épidémiologique dans la province du Kwilu avec l'appui de différents partenaires pour que nous puissions collecter les informations les plutôt possible, analyser les données, les traiter et puis pouvoir donner la réponse appropriée aux problèmes de santé publique".

Cette connait plusieurs épidémies, indique-t-il, citant par exemple les zones de santé de Bagata et de Sia qui étaient touchées par la rougeole.

"Et grâce à la plateforme Ewars que nous avons mise en place, nous avons toujours en temps réel, les informations de toutes les aires de santé. Et ce centre intelligent qui est mis en place va encore renforcer ce système de captage d'informations le plus vite que possible, pour détecter les alertes", poursuit Jean-Paul Matela.

Il précise que ce centre intelligent est mis en oeuvre par le partenaire Santé Monde, avec l'appui financier de la Banque mondiale.