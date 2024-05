Seychelles: EnSEL - Le pays bénéficiera d'un accord technique de l'UE de 2 millions d'euros

Les Seychelles et l'Union européenne ont signé mardi un accord de coopération technique de 2 millions d'euros appelé Action européenne de solidarité (EnSEL).

L'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles, Sylvestre Radegonde, et le chef de la délégation européenne, l'ambassadeur Oskar Benedikt, en présence de l'ambassadrice de France aux Seychelles, Olivia Berkeley-Christmann.

EnSEL (prononcé en créole) est une facilité de coopération technique fournie par l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (NDICI), qui est le principal outil de financement de l'UE pour contribuer à l'éradication de la pauvreté et à la promotion du développement durable, de la prospérité, de la paix et de la stabilité.

Suite à la signature, M. Radegonde a déclaré qu'il était encore indécis quels projets bénéficieraient de la subvention.

"Les Seychelles et la délégation européenne travailleront ensemble pour décider des domaines sur lesquels nous nous concentrerons, principalement l'environnement, la résilience et le changement climatique ainsi que la gouvernance", a déclaré M. Radegonde.

De son côté, M. Benedikt a déclaré que ce fonds est destiné exclusivement aux Seychelles.

"L'idée est de soutenir les Seychelles en tant qu'ami et partenaire avec une facilité supplémentaire de 2 millions d'euros en subventions non remboursables et elles devraient être utilisées de la meilleure façon pour vous. Je pense que nous avons des priorités communes qui deviennent les priorités du monde. Nous espérons pouvoir vous aider de différentes manières afin de soutenir et diversifier votre économie sur la base d'un environnement sain et intact", a ajouté l'ambassadeur.

M. Benedikt a déclaré : « Nous déciderons ensemble de l'usage qui en sera fait, ce sera un peu différent de celui reçu précédemment dans la mesure où la délégation de l'UE gérera elle-même les projets et non un consultant. Cela se fera bien sûr en collaboration avec Les Seychelles."

Il a précisé que cette nouvelle modalité vise à supprimer les étapes inutiles en cours de route et à rendre le processus plus efficace.