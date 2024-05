Ile Maurice: Groupe CIEL - Bénéfice net de Rs 3,8 Mds en neuf mois

Bonne santé financière du groupe CIEL avec un bénéfice après impôt en hausse de 33 % pour atteindre Rs 3,8 milliards pour les neuf mois se terminant au 31 mars 2024. Toutefois, son chiffre d'affaires a légèrement baissé, passant à Rs 26,1 milliards, contre Rs 26,8 milliards pour la même période l'année dernière.

Comme les années précédentes, ce sont les pôles hôtellerie, finance, santé et immobilier, ayant enregistré une solide croissance, qui ont largement contribué au chiffre d'affaires du groupe. Toutefois, cette croissance a été atténuée par un ralentissement dans le pôle textile, en raison notamment d'une réduction de la demande sur les marchés mondiaux.

L'efficacité opérationnelle au sein du pôle hôtellerie s'est améliorée et le produit net bancaire dans le pôle finance a augmenté. Avec un bénéfice de Rs 362 millions sur la vente de terrains dans le pôle immobilier, le groupe a vu son EBIDTA (earnings before interest, depreciation, taxes and amortization) augmenter de 15 % pour atteindre Rs 5,8 milliards, contre Rs 5,1 milliards l'année dernière

Une lecture des résultats financiers montre que le flux de trésorerie disponible (free cash flow) généré par les opérations a atteint Rs 3,6 milliards contre Rs 3,5 milliards pour la période correspondante l'année dernière. La dette nette portant intérêt du groupe s'élevait, de son côté, à Rs 11,7 milliards au 31 mars 2024 contre Rs 12,1 milliards au 30 juin 2023, entraînant un ratio d'endettement de 25,7 %, contre 28,6 % au 30 juin 2023. Quant au bénéfice par action, il a progressé de 24 % atteignant Re 1,27, alors que le bénéfice attribuable aux actionnaires a atteint Rs 2,1 milliards, contre Rs 1,7 milliard au cours des neuf mois de l'année précédente.

Commentant cette performance financière, Jérôme de Chasteauneuf, Group Finance Director de CIEL Ltd, souligne qu'en créant de nouvelles opportunités en Afrique et en Asie, et en capitalisant sur le portefeuille immobilier à Maurice, le groupe active de nouveaux moteurs de croissance. «Notre objectif est d'élargir les capacités de production en Inde, d'étendre les services de santé dans les îles de l'océan Indien et en Afrique de l'Est, et d'explorer des sources de revenus innovantes grâce à la digitalisation dans les segments bancaires.»

Sur la base des résultats sectoriels du groupe, on relève que le chiffre d'affaires du pôle hôtellerie a enregistré une hausse de 9 % pour la même période de neuf mois, atteignant Rs 6,8 milliards, contre Rs 6,3 milliards l'année dernière. Cette croissance a été stimulée par une augmentation du tarif journalier moyen, ce qui a entraîné une augmentation de 13 % du RevPAR (revenu par chambre disponible). Le bénéfice après impôt a progressé de 27 % pour s'établir à Rs 1,4 milliard, réalisé par des gains de change positifs.

Au niveau du pôle finance, ses revenus ont augmenté de 10 % au cours de la période des neuf mois pour atteindre Rs 4,1 milliards, dopés par une hausse du produit net bancaire et des marges de taux d'intérêt plus élevées chez BNI Madagascar. Le bénéfice après impôt a progressé de 66 %, passant de Rs 718 millions à Rs 1,2 milliard, en raison d'une réduction de 46 % des provisions pour pertes de crédit attendues et à de meilleurs recouvrements. Cette performance tient également compte de l'amélioration de 21 % de la part du bénéfice de Bank One revenant au groupe, qui a atteint Rs 290 millions contre Rs 239 millions l'année dernière.

Autre secteur d'activité concerne le textile dont le chiffre d'affaires a diminué, passant de Rs 13,7 milliards à Rs 11,5 milliards. Raison avancée : un carnet de commandes réduit et un ralentissement global de la demande sur les marchés mondiaux. Cependant, les activités «chemises» et «tricots» en Inde ont continué à afficher de solides performances. Le bénéfice après impôt s'est établi à Rs 484 millions, contre Rs 747 millions pour la période correspondante l'année dernière.

En ce qui concerne le pôle santé, il a poursuivi sa croissance, affichant une hausse de 18 % du chiffre d'affaires pour s'élever à Rs 3,5 milliards, contre Rs 2,9 milliards pour la même période l'année dernière. Le bénéfice net a atteint Rs 232 millions, marquant une baisse de 12 % par rapport aux Rs 263 millions, cela, principalement en raison des investissements stratégiques dans l'infrastructure technologique, entraînant des coûts d'amortissement et de financement plus élevés.

Pour le reste, il y a le pôle immobilier qui a élargi son portefeuille avec le lancement de nouveaux projets, entraînant une augmentation de 14 % de revenus pour la période, atteignant Rs 172 millions. Idem le secteur agro avec la hausse de la part cumulée des bénéfices de CIEL provenant d'Alteo Limited («Alteo») et de MIWA Sugar Limited («MIWA»), passant à Rs 346 millions, contre Rs 224 millions pour la période correspondante l'année précédente.

Les bénéfices d'Alteo se sont améliorés, stimulés par la solide performance de son activité agro-industrielle en raison d'une amélioration significative du prix du sucre. MIWA, opérant au Kenya et en Tanzanie, a connu une baisse de rentabilité au cours des neuf mois. Au Kenya, la hausse des prix du sucre a permis de compenser le déficit des activités tanzaniennes, qui ont été affectées par une baisse des ventes et des volumes de production à la suite des récentes interruptions de production.