Congo-Kinshasa: Prise au Kasaï-Central - Déo Nsunzu déplore le manque d'entretien des ouvrages réalisés

Le coordonnateur national du Projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base (PRISE), Déo Nsunzu a déploré mardi 21 mai, le manque d'entretien des ouvrages construits et équipés dans le cadre de la première phase du projet dans le Kasaï-Central

Il a fait ce constat lors d'une mission de supervision de nouveaux programmes de construction des ouvrages sociaux économiques de base dans cette province.

Déo Nsunzu a également cité des écoles autrefois construites en rameaux, des centres de santé, des routes ou encore des ouvrages d'adduction d'eau potable.

Ces ouvrages ont été construits ou réhabilités, grâce à un financement du groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Le coordonnateur national de PRISE s'indigne que dans certains endroits, des ouvrages remis neufs et en bon état aux bénéficiaires et à la province, ne soient plus à l'état de fonctionner, plus faute d'entretien :

« A certains endroits, nous avons trouvé que les panneaux solaires ne fonctionnent plus, les batteries foutues et on attend le projet PRISE vienne réfectionner. Non, ce n'est pas le cas ».

Deo Nsunzu poursuit, expliquant que les bâtiments des écoles encore en bon état, nécessitent des réparations notamment au niveau des panneaux solaires et des portes dont il faut fixer des clous.

Il rappelle que le projet a recruté une firme qui a pour mission de sensibiliser les bénéficiaires sur la gestion et la pérennisation de ces ouvrages.