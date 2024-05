Algérie: Journée nationale en hommage aux algériennes ayant excellé dans le domaine de la science

ALGER — L'Académie algérienne des Sciences et des Technologies (AAST), a organisé, mardi à Alger, la 1ère Journée nationale en hommage à nombre de "Femmes de sciences", parmi les algériennes qui se sont distinguées par leurs contributions et leurs réalisations dans le développement des sciences et des technologies, aux niveaux national et international.

A cet égard, l'Académie a rendu hommage aux figures féminines, dont la chahida Hassiba Ben Bouali, l'ancienne ministre de la Santé, la défunte professeure Zahia Chentouf-Mentouri, outre, la première savante algérienne en sciences de l'océan, Rabia Seridji, et la Directrice générale de l'Institut de Pasteur à Paris, Mme Yasmine Belkaid.

L'intervenant a estimé que la politique de promotion de la femme était clairement confirmée par "le 10e engagement du président de la République, qui s'est concrétisé sur le terrain à travers le rôle majeur accordé aux femmes dans le développement national, par leur participation à la relance économique et leur protection de toutes les formes de violence, et ce, à travers un cadre législatif mis en place conformément aux constantes nationales et aux engagements internationaux" de l'Algérie.

Dans une allocution lue en son nom par la député Farida Ilimi, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a affirmé que "la femme fait partie intégrante du processus d'édification civilisationnelle, sur laquelle la société s'appuie pour réaliser ses objectifs".

Cette Académie "a renforcé cette tendance eu égard aux compétence féminines qu'elle recèle" a-t-il rappelé, saluant, à cet effet," le soutien du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la femme" en mettant en avant "son rôle efficace" au fil des années.

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a rappelé les "acquis importants réalisés par la femme dans le domaine scientifique et technologique, grâce notamment à l'importance majeure qu'accorde le Président de la République à "l'implication de la femme dans tout les domaines" affirmant que son secteur "accompagne tout ce qui concerne l'association de la femme à tous les domaines scientifiques".

A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du Président de la République chargé des organisations non gouvernementales et des droit de l'Homme, M. Hamid Lounaouci, du ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, des représentants des instances consultatives et des parlementaires.