Algérie: Tébessa - Ouverture du 16e Salon national des ARTs plastiques

TEBESSA — La 16ème édition du Salon national des arts plastiques s'est ouverte mardi à la maison de la culture Mohamed Chebouki de la ville de Tébessa en présence de nombreux adeptes de cet art.

Cette manifestation, traditionnellement organisée par la maison de la culture, a été ouverte par le wali de Tébessa Saïd Khelil qui a visité les différentes galeries du Salon et s'est entretenu avec les plasticiens venus de plusieurs wilayas du pays.

Au total 90 demandes de participation ont été soumises à la commission chargée d'évaluer et de sélectionner les oeuvres participantes et composée du Dr. Hamza Triki de la faculté des arts et culture de l'université Constantine-3, du Pr. Adel Djessasse de la faculté des lettres et des arts de l'université de Mostaganem et de Abdelatif Rechach, cadre de la maison de la culture organisatrice, a précisé la même source.

Le programme de cette manifestation de trois jours comprend aussi l'organisation d'un concours de dessin des figures et personnalités de la ville de Tébessa et d'un autre pour enfants sur le thème de la cause palestinienne, a souligné le même responsable.