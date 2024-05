Sénégal: SAPCO - Le nouveau DG promet d'ériger en règle la compétence et le mérite

Dakar — Le nouveau directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Serigne Mamadou Mboup, a exprimé, mardi, sa volonté de privilégier le mérite et la compétence dans le cadre de l'exécution de ses missions à la tête de cette entreprise publique.

"Les seules langues parlées ici sont désormais la compétence, le mérite, l'engagement et le résultat. Les compétences seront valorisées et mises en exergue en faisant fi de toute considération de genre, d'ethnie et de coloration politique", a-t-il dit.

Il en a donné l'assurance à l'occasion de la cérémonie de passation de services entre lui et son prédécesseur, Souleymane Ndiaye.

M. Mboup a dit avoir voulu "faire preuve de pragmatisme" en définissant les prochains chantiers auxquels la SAPCO devra s'attaquer sous sa conduite.

Il a exprimé, dans cette perspective, sa volonté d'engager, avec ses équipes, des actions pour la préservation des zones côtières dont le littoral dakarois.

Il déclare vouloir aussi redéfinir une approche envers les investisseurs nationaux et internationaux et oeuvrer à l'identification, la protection et la valorisation de l'offre touristique dans toutes les régions du Sénégal.

De même, envisage-t-il également de proposer une revitalisation des anciennes capitales coloniales et des sites historiques délaissés.

%

"Nous aspirons à revitaliser nos anciennes capitales coloniales et nos sites historiques délaissés, tels que Mboul, Lambaye, Yang-Yang, le tombeau de Lat-Dior, la cité de Nder, et bien d'autres encore. Notre ambition est d'y aménager des infrastructures permettant de reconstituer et de faire revivre l'histoire aux visiteurs", a-t-il lancé.

Il s'est engagé à "oeuvrer avec responsabilité pour faire rayonner" la SAPCO "comme jamais auparavant", se disant convaincu que le développement passe par plusieurs substrats dont un secteur touristique fort et bien encadré.

Serigne Mamadou Mboup a un parcours académique fortement marqué par des études orientées vers le tourisme et l'hôtellerie.

Il est titulaire de deux masters en management et stratégies d'entreprise et un autre en économie et management du tourisme.

Il a aussi été formé en marketing hôtelier et en administration et gestion des entreprises touristiques et hôtelières.